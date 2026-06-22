オードリー・若林正恭がＭＣを務めるＡＢＥＭＡ「しくじり先生 俺みたいになるな！！」が１９日放送され、モデルでタレントのアンミカがゲスト出演した。

「２０１３年に結婚、現在幸せいっぱいです」というアンミカだが、約２０年前に見舞われた異性トラブルについて激白。３４歳から２年間交際していた相手について、「貿易関係の仕事をしてると言ってたんですけど、正体が違ってたんです。国際スパイ」と打ち明けた。

交際相手は自称５歳年下の２９歳、韓国人。７カ国語が話せたといい、「付き合ってるときはスパイと気づかないんです。私も別れた後に素性を知った。彼を知る人や専門家に聞いて」と回想。「だまされた原因は私にある。結婚に焦ってたんです。相手に疑念あっても、見て見ないふりする。１０００万円という大金までだまし取られました」と振り返った。

アンミカが紹介した東南アジアの輸入雑貨屋と交際相手の間で、実際に仕事が行われた。ただ、３度目の取引の際に「立て替えて欲しい」と頼まれ、１０００万円を支払ったという。

その後、婚約することになったため、いくつかの疑念を電話で問いただしたところ、「最後、突然大声で『ガタガタうるさいんじゃ、ボケ』って、バリバリの関西弁。２年間毎日、片言の日本語と韓国語で話してたのが」と衝撃の展開に。「それ以降会ってない。携帯番号も変わって、１０００万円も失いました」と疑惑男との恋にピリオドが打たれた。