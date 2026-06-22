元SKE48の江籠裕奈さんが、週刊SPA!6月23・30日合併特大号（扶桑社）の人気グラビア企画「美女地図」に登場しました。



【写真】まん丸バストがくっきり 江籠裕奈さんの衝撃ハイレグ水着

2023年末にSKE48を卒業し、現在はソロアイドルとして活動する江籠さん。“えごちゃん”の愛称で親しまれる彼女が、同誌にカムバックを果たしました。「天使の休息」をテーマに束の間のオフタイムを披露。柔らかな雰囲気と美しいプロポーションを兼ね備えた江籠さん。アイドル時代から変わらぬ愛らしさに加え、大人の魅力も感じさせるカットに挑戦。ソファを使ったバックショットは、真っ白な陶器肌のお尻を突き出すような大胆ポーズ。磨きのかかった色気は必見です。（撮影／岡本武志 ヘアメイク／円谷歩美 スタイリング／筒井葉子（PEACEMONKEY）



江籠さんはSNSに「週刊spa さんに掲載していただいています！久しぶりのSPA!さん夏を感じる撮影でとってもたのしかったです！」と報告し、撮影時の画像を投稿。「ゆうなちゃんビキニ姿メッチャ可愛い」「大人の色気が増し増し」「えっすっごいスリムになってる」「磨きが掛かってる､､､卒業してから更に」のコメントが寄せられています。



同号の表紙と特別付録の「夏さきどりフォトブック」には、コスプレイヤーのえなこさんが登場。「グラビアン魂」には軽トラ女子として知られるGカップのグラビアモデル三田悠貴さん、「推し撮」には花咲楓香さん、「メルヘンか、小悪魔か」には阿比留あんなさんが紙面を彩っています。



【江籠裕奈さんプロフィール】

えご・ゆうな 2000年3月29日生まれ。愛知県出身。身長162cm。血液型=O型。2011年にSKE48の5期生として活動をスタート。2023年12月末、SKE48を卒業。卒業後はソロアイドルとして活動している。詳細は公式ファンクラブサイト「ないしょばなし」から。最新情報は公式X（@egoyuna_329）、公式Instagram（@egochan_329）