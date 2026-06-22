俳優舘ひろし（76）が、21日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。黒川想矢（16）から事務所入りを直談判されたことを語った。

舘は「NHKの『剣樹抄〜光圀公と俺〜』というドラマで一緒になって3日ぐらいしたら。僕が待ち時間座ってじゃないですか？ そうするとね、アイツがね、小っちゃい椅子持ってきて隣に座るんですよ。今度別の所行っても、いす持ってきて座るんですよ。10日ぐらい経ったときかな、想矢が『舘さん、事務所どこですか？』って言うんで、『舘プロだよ』って言って、『社長ですか？』って言うんですね。『僕は社長じゃないんだけど、立場は代表だよ』って言ったら、想矢が『僕、舘プロに入れてください』って。それで彼がいた事務所とお話しをして、そうしたら『どうぞ』ということで」と経緯を語った。

林修氏から「そのときまだ黒川さんが11歳だったんですよね？」と振られると「小学生だと思います。僕は普段、想矢には『俳優の仕事なんかよりも学校に行け』と。学業が大事なんで。とりあえず中学から高校、とにかく学校に行けってって言ってたんですけど」と語った。

林氏は「（今回の収録に）黒川さんにリモートで参加していただけないかってお願いしたんですけど、学校があると」と学業のため参加できなかったことを明かした。

舘は「いいですね。それはしょうがないですね」と語った。