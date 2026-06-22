世界的に有名な浮世絵師・葛飾北斎の名作「冨嶽三十六景」を約４年ぶりに全点展示する東京・墨田区のすみだ北斎美術館で２２日、開館１０周年記念の企画展「北斎 広重 ふたりの富士、それぞれの富士」の開会式が行われた。歌川広重の「冨士三十六景」シリーズ全点および「不二三十六景」シリーズも展示される注目の企画展とあって、オープニングセレモニーで大久保純一館長は「北斎と広重を並べる展覧会はこれまで数多く行われたが、ひと味違った切り口で、お楽しみいただけるのでは」と話した。

ダイナミックな描写と奇想に満ちた大胆な構図で記憶に残る傑作を生み出した葛飾北斎。一方の歌川広重は温和な筆致で名所絵（風景画）のリアリティーを追求、心に残る名作を発表。両者は３７歳の年齢差がありながらライバルとして注目されてきた。浮世絵の中で名所絵を主要なジャンルに押し上げた北斎と、その人気を長く支え圧倒的な支持を受けた広重。巨匠２人による富士山のシリーズ作品を中心に展示される企画展は、表現方法の違いや影響関係などを比較することでそれぞれの個性を浮き彫りにした、まさに開館１０周年記念にふさわしい内容になっている。

「広重は非常に北斎を意識していた。北斎との差別化を狙いながら北斎にひかれていって、北斎を乗り越えようとして乗り越えられなかった部分もある。そんな複雑なところも企画展で分かっていただけるのでは」と大久保館長。北斎の「冨嶽三十六景」４６図と広重の「冨士三十六景」３６図の全点展示だけでなく、広重最晩年の大作として知られる「名所江戸百景」から富士山が描かれた図を選りすぐって紹介。見どころ満載で、会期中に関連の講演なども予定されている。

会期は８月３０日（日）まで。前後期で一部展示替えを実施し、前期は７月２６日（日）までで後期は同２８日（火）から。休館日は月曜日。７月２０日（月）は開館、翌２１日（火）は休館。開館時間は９時３０分〜１７時３０分（入館は１７時まで）。