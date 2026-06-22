手首への負担をやさしく軽減！抗菌加工で清潔に使える、低反発リストレスト付きマウスパッド
サンワサプライ株式会社は、手首への負担を軽減する低反発ウレタンを採用し、表面に抗菌加工を施した低反発リストレスト付きマウスパッド「MPD-MU5BK」を発売する。本製品は、手首をやさしく支えるリストレスト一体型のマウスパッドです。低反発ウレタンが手首の形に合わせてゆっくり沈み込み、長時間のマウス操作による負担を軽減する。また、表面にはJIS規格に適合した抗菌加工を施しており、清潔に使用できます。なめらかな表面生地と滑り止め付きの裏面により、快適なマウス操作をサポートする。
■手首をやさしく支えるリストレスト付き
マウスと机との段差を軽減し、高耐久・低反発ウレタンを内蔵したリストレストが、手首の形状に合わせてゆっくり沈み込み、圧力を分散する。長時間の作業でも手首の負担を軽減し、快適な操作をサポートする。
■菌の繁殖を防ぐ抗菌加工生地
表面生地には菌の増殖を防ぐ抗菌加工を施している。
※抗菌作用で黄色ブドウ球菌、大腸菌の繁殖を抑える。JIS L1902「抗菌加工製品−抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアしている。
■快適な滑り心地
ほど良い滑り心地で、マウスを軽い力でスムーズに操作できる。マウスソールの摩耗も抑え、快適な使用感が長く続く。
■限られたスペースでも使いやすい
四角形の形状により余白が生じにくく、マウスを端まで無駄なく使用できる。壁際などの限られたスペースでも配置しやすく、安定した操作感が得られる。
■しっかり支える約2.5cmの厚さ
厚さ約2.5cmの設計により手首をしっかりと支え、長時間のタイピングやマウス操作でも、手首の沈み込みを抑える。
■裏面滑り止め加工でズレを防止
裏面に滑り止め加工を施し、使用中のズレを防止する。
■デスクに馴染むシンプルデザイン
シンプルなデザインのため、デスク環境を選ばず、オフィスや自宅などさまざまなシーンで使用できる。
■低反発リストレスト付きマウスパッド「MPD-MU5BK」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■パソコンに関連した記事を読む
・タブレット・ノートPCを密着冷却！USB給電式の小型ペルチェ冷却クーラー
・ニュアンスカラーが可愛い！薄型Bluetoothマウス、2つの新色を発売
・スムーズなマウス操作と高い強度を実現！人気のガラスマウスパッドにSサイズが新登場
・デスクトップPCをラクに移動！幅・奥行きを自由に調整できる、キャスター付きCPUスタンド
・HHKB30周年SNSキャンペーン第一弾！「HHKBあるある」大募集
■手首をやさしく支えるリストレスト付き
マウスと机との段差を軽減し、高耐久・低反発ウレタンを内蔵したリストレストが、手首の形状に合わせてゆっくり沈み込み、圧力を分散する。長時間の作業でも手首の負担を軽減し、快適な操作をサポートする。
■菌の繁殖を防ぐ抗菌加工生地
表面生地には菌の増殖を防ぐ抗菌加工を施している。
※抗菌作用で黄色ブドウ球菌、大腸菌の繁殖を抑える。JIS L1902「抗菌加工製品−抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアしている。
■快適な滑り心地
ほど良い滑り心地で、マウスを軽い力でスムーズに操作できる。マウスソールの摩耗も抑え、快適な使用感が長く続く。
■限られたスペースでも使いやすい
四角形の形状により余白が生じにくく、マウスを端まで無駄なく使用できる。壁際などの限られたスペースでも配置しやすく、安定した操作感が得られる。
■しっかり支える約2.5cmの厚さ
厚さ約2.5cmの設計により手首をしっかりと支え、長時間のタイピングやマウス操作でも、手首の沈み込みを抑える。
■裏面滑り止め加工でズレを防止
裏面に滑り止め加工を施し、使用中のズレを防止する。
■デスクに馴染むシンプルデザイン
シンプルなデザインのため、デスク環境を選ばず、オフィスや自宅などさまざまなシーンで使用できる。
■低反発リストレスト付きマウスパッド「MPD-MU5BK」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■パソコンに関連した記事を読む
・タブレット・ノートPCを密着冷却！USB給電式の小型ペルチェ冷却クーラー
・ニュアンスカラーが可愛い！薄型Bluetoothマウス、2つの新色を発売
・スムーズなマウス操作と高い強度を実現！人気のガラスマウスパッドにSサイズが新登場
・デスクトップPCをラクに移動！幅・奥行きを自由に調整できる、キャスター付きCPUスタンド
・HHKB30周年SNSキャンペーン第一弾！「HHKBあるある」大募集