『Pokémon Sleep』3周年を記念したリアルイベント開催決定！

株式会社ポケモンが、2026年7月17日（金）～8月23日（日）に、「Pokémon Sleep 3rd Anniversary 横浜でみっけ！ポケモンねがおリサーチpresented by MITSUBISHI ESTATE GROUP」（以下、「本イベント」）を、三菱地所株式会社と共催することが発表された。

睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）』は、2023年7月20日（木）の配信開始後、3周年を迎える。このリリース3周年を記念して、横浜みなとみらいを舞台に、『Pokémon Sleep』タイアップとして過去最大規模でのイベント開催が決定した。

イベント会場では、『Pokémon Sleep』で、さまざまなポケモンの寝顔を見つけて楽しむ遊びのように、多くのポケモンの寝顔を探すスタンプラリーが楽しめる。

横浜ランドマークタワーでは、巨大なカビゴンが眠る「おやすみカビゴン広場」やグッズショップが登場。また、MARK ISみなとみらいでは、ドリンクスタンドなども登場する。

ポケモンの寝顔を研究するネロリ博士に協力をして、2つのイベント会場を回りながら、さまざまなポケモンに出会える。



©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK

Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.