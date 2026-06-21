見取り図・盛山、4発快勝の日本代表を弾丸観戦「大勝を見届けましたので帰国します！」
お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎が21日にInstagramを更新し、「FIFAワールドカップ」2026北中米大会の日本対チュニジア戦の現地観戦を報告した。
【写真】見取り図盛山が激ヤセ シャープに！
日本が4得点をあげて快勝したチュニジア戦の終了直後に盛山が投稿したのは試合会場で撮影したオフショット。複数公開されている写真には日本から現地に駆けつけたタレントの中山秀征を中央に見取り図の2人が並んだ3ショットや見取り図の2ショットが収められている。
投稿の中で盛山は「現地へ代表を応援しに弾丸でメキシコへ！大勝を見届けましたので帰国します！このまま優勝まで見届けたかったけど、スウェーデン戦からテレビの前で全力応援」とコメント。そして「#そしてヒデさんとバッタリお会いしました」と明かしつつ「#遭遇した瞬間びっくりして勢いで「ヒデさん！！」と大きく声を出してしまったので #僕の席の周りの日本人が「中田きてるぞ！？」と少しざわついてました」とつづっている。
引用：「見取り図 盛山」Instagram（@morishimc）
【写真】見取り図盛山が激ヤセ シャープに！
日本が4得点をあげて快勝したチュニジア戦の終了直後に盛山が投稿したのは試合会場で撮影したオフショット。複数公開されている写真には日本から現地に駆けつけたタレントの中山秀征を中央に見取り図の2人が並んだ3ショットや見取り図の2ショットが収められている。
引用：「見取り図 盛山」Instagram（@morishimc）