◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―５中日（２１日・東京ドーム）

中日は、８回に一挙４点を奪い、逆転勝利。ベンチの采配がハマり、６カードぶりの勝ち越しを決めた。

４点ビハインドの８回だった。岡林の二塁への内野安打と相手の失策で無死一、三塁とチャンスをつくった。石伊は空振り三振に倒れたが、８試合ぶりに４番復帰した細川が、高め直球を詰まらせながらも、右前に落とす適時打で１点を返した。２死一、二塁から途中出場の高橋周が右前適時打で続いて、２点目を追加。村松が四球を選んで、２死満塁としたところで、井上監督が動いた。

この日の試合前時点で、代打打率３割５分３厘（１７打数６安打）の阿部を起用した。阿部は、大勢の１５２キロの外角直球を右前にはじき返した。頼れるベテランが、逆方向への一打で２点を呼び込み、逆転に成功した。巨人の先発・井上を前に６回２死まで、３安打無得点、７三振と苦戦した打線が、相手のミスを見逃さず、最後に意地を見せた。

先発した柳は、５回２／３を８安打３失点。初回からダルベックの中前適時打で、先制を許した。４回には泉口に４号ソロを被弾して２点目を献上。６回には２死から、大城に中堅手の頭上を越える二塁打でピンチを招くと、またしても泉口に中堅への適時二塁打で３点目を与えた。２死二塁としたところで降板。悔いを残すマウンドとなったが、３敗目は免れた。３番手で登板したアブレウに移籍後初の白星がついた。