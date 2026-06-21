【あすから】キム・ガンウ主演、すべてを失った男の復讐劇 韓国ドラマ『ゴールデンクロス 愛と欲望の帝国』放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のキム・ガンウ、イ・シヨンが出演する韓国ドラマ『ゴールデンクロス 愛と欲望の帝国』（全20話／2014年）が、あす22日より「KBS World」で放送される（毎週月・火 深2：00〜）。
【写真】日本では『ペントハウス』で有名なオム・ギジュンも出演
同作は、『99億の女』のキム・ガンウ、『Sweet Home −俺と世界の絶望−』のイ・シヨン主演。韓国経済を牛耳るインナーサークル「ゴールデンクロス」を中心に巨大な陰謀に巻き込まれ、すべてを失った男が繰り広げる復讐劇。
父によって妹が殺された…?!司法修習生だったドユンに訪れた悲劇的な事件。その裏に隠された陰謀。ドユンは、社会の巨大な闇を相手に復讐を果たすことができるのか。4人が繰り広げる切ない四角関係の恋の行方も見どころとなっている。
■あらすじ
銀行の経営戦略チーム長にも関わらず、母のお店の資金を用意できない父ジュワン（イ・デヨン）にイライラしていた司法修習生のドユン（キム・ガンウ）。実はジュワンは昇進と高級住宅を与える代わりに、書類の偽造を持ち掛けられ悩んでいた。それを知らないドユンは、父が巨大な陰謀に巻き込まれている事をこの時は知らなかった。
■演出：ホン・ソック、イ・ジンソ
■脚本：ユ・ヒョンミ
■キャスト：キム・ガンウ、イ・シヨン、オム・ギジュン、ハン・ダガム（ハン・ウンジョン）、チョン・ボソク ほか
【写真】日本では『ペントハウス』で有名なオム・ギジュンも出演
同作は、『99億の女』のキム・ガンウ、『Sweet Home −俺と世界の絶望−』のイ・シヨン主演。韓国経済を牛耳るインナーサークル「ゴールデンクロス」を中心に巨大な陰謀に巻き込まれ、すべてを失った男が繰り広げる復讐劇。
■あらすじ
銀行の経営戦略チーム長にも関わらず、母のお店の資金を用意できない父ジュワン（イ・デヨン）にイライラしていた司法修習生のドユン（キム・ガンウ）。実はジュワンは昇進と高級住宅を与える代わりに、書類の偽造を持ち掛けられ悩んでいた。それを知らないドユンは、父が巨大な陰謀に巻き込まれている事をこの時は知らなかった。
■演出：ホン・ソック、イ・ジンソ
■脚本：ユ・ヒョンミ
■キャスト：キム・ガンウ、イ・シヨン、オム・ギジュン、ハン・ダガム（ハン・ウンジョン）、チョン・ボソク ほか