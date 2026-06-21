２戦連発の鎌田大地、チュニジア戦のゴールパフォーマンスの理由を明かす「点を決めたらやると約束していた」【W杯】

２戦連発の鎌田大地、チュニジア戦のゴールパフォーマンスの理由を明かす「点を決めたらやると約束していた」【W杯】