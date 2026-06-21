２戦連発の鎌田大地、チュニジア戦のゴールパフォーマンスの理由を明かす「点を決めたらやると約束していた」【W杯】
日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ第２戦でチュニジア代表と対戦。鎌田大地の先制弾、上田綺世の２発、伊東純也もネットを揺らし、４−０で快勝した。
チームを勢いづかせる先制点を決めた鎌田は、初戦のオランダ戦（２−２）では３−４−２−１のボランチの一角でプレー。88分には貴重な同点弾をマークした。
そしてこのチュニジア戦では、シャドーで先発。試合後のフラッシュインタビューで「１個（ポジションが）前になったので、できるだけゴールに近いところでプレーして、ゴールできるように考えていました」と語るとおり、開始４分で結果を残した。
中村敬斗のクロスに反応し、ヒールで合わせる巧みなフィニッシュだった。
２戦連発の鎌田は、満面の笑みでゴールパフォーマンス。右手で電話を掛けるようなポーズ。その理由を以下のように語った。
「（所属するクリスタル・パレスの）チームメイトのエディ・エンケティアという選手がいるんですけど、彼のセレブレーション。彼は今シーズン、怪我が多く、苦しんでる状態で、プレミアリーグでゴールを決めたらやってくれと言われていたのですが、残念ながらプレミアでは入れられなかったので、ワールドカップで点を決めたらやると約束していた。（電話相手は）彼のことになります」
次戦はスウェーデンと相まみえる。鎌田は「自分たちのグループは、２位以上で通過する国がまだ決まっていない状態です。スウェーデン戦も勝点３を狙ってやっていきたい」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェスト編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
チームを勢いづかせる先制点を決めた鎌田は、初戦のオランダ戦（２−２）では３−４−２−１のボランチの一角でプレー。88分には貴重な同点弾をマークした。
そしてこのチュニジア戦では、シャドーで先発。試合後のフラッシュインタビューで「１個（ポジションが）前になったので、できるだけゴールに近いところでプレーして、ゴールできるように考えていました」と語るとおり、開始４分で結果を残した。
２戦連発の鎌田は、満面の笑みでゴールパフォーマンス。右手で電話を掛けるようなポーズ。その理由を以下のように語った。
「（所属するクリスタル・パレスの）チームメイトのエディ・エンケティアという選手がいるんですけど、彼のセレブレーション。彼は今シーズン、怪我が多く、苦しんでる状態で、プレミアリーグでゴールを決めたらやってくれと言われていたのですが、残念ながらプレミアでは入れられなかったので、ワールドカップで点を決めたらやると約束していた。（電話相手は）彼のことになります」
次戦はスウェーデンと相まみえる。鎌田は「自分たちのグループは、２位以上で通過する国がまだ決まっていない状態です。スウェーデン戦も勝点３を狙ってやっていきたい」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェスト編集部
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