料理家・和田明日香、W杯対戦国にちなんだ華やかな「観戦めし」公開「まるでお店のクオリティ」「お酒が進みそう」と反響
【モデルプレス＝2026/06/21】料理家の和田明日香が6月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。豪華な手料理を披露した。
【写真】“平野レミの義娘”料理家「センスの塊」クスクス・トマト煮込みなどチュニジア料理
和田は「観戦めし」とサッカーボールの絵文字を添えてコメントし、食卓の写真を投稿。FIFAワールドカップ2026で日本代表の対戦相手・チュニジアの国民食であるクスクスや、それに合わせるスパイシーなトマト煮込みを披露した。他にも薄くスライスしたパン、パンにディップして楽しむひよこ豆のペーストやアボカドのディップソース、ブロッコリー、ミートボールなどもズラリと並んでいる。
この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃ美味しそう」「対戦国にちなんだメニューなんておしゃれすぎる」「まるでお店のクオリティ」「こんな観戦めしが出てきたら最高」「お酒が進みそう」「センスの塊ですね」といった声が寄せられている。
和田は、料理愛好家・平野レミの次男である率さんと2010年に結婚し、3人の子供を出産。食育インストラクターの資格を持ち、テレビや雑誌などのメディア出演など料理家として活躍している。率さんの兄はTRICERATOPSのボーカル・和田唱で、その妻である女優の上野樹里は明日香にとって義理の姉にあたる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】“平野レミの義娘”料理家「センスの塊」クスクス・トマト煮込みなどチュニジア料理
◆和田明日香、観戦めし公開
和田は「観戦めし」とサッカーボールの絵文字を添えてコメントし、食卓の写真を投稿。FIFAワールドカップ2026で日本代表の対戦相手・チュニジアの国民食であるクスクスや、それに合わせるスパイシーなトマト煮込みを披露した。他にも薄くスライスしたパン、パンにディップして楽しむひよこ豆のペーストやアボカドのディップソース、ブロッコリー、ミートボールなどもズラリと並んでいる。
◆和田明日香の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃ美味しそう」「対戦国にちなんだメニューなんておしゃれすぎる」「まるでお店のクオリティ」「こんな観戦めしが出てきたら最高」「お酒が進みそう」「センスの塊ですね」といった声が寄せられている。
和田は、料理愛好家・平野レミの次男である率さんと2010年に結婚し、3人の子供を出産。食育インストラクターの資格を持ち、テレビや雑誌などのメディア出演など料理家として活躍している。率さんの兄はTRICERATOPSのボーカル・和田唱で、その妻である女優の上野樹里は明日香にとって義理の姉にあたる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】