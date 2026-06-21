〈突然「私の旦那と不倫してるでしょ」とDMが…W杯で“ヘソ出しユニフォーム姿”が大バズりした“FIFA公認美女”（31）が明かす、人生が一変した当時の状況〉から続く

2022年、カタールW杯の日本対ドイツ戦で国際映像に映ったことで、「FIFA公認美女」として一躍時の人となったガールズバンド「PARADOXX」のドラム・SHONOさん（31）。Instagramのフォロワー数が10万人以上増えるなど、大きな反響があった。

【貴重画像】美男美女すぎる…得点王の夫との“ラブラブツーショット”を見る

今年3月には、名古屋グランパスのFW山岸祐也選手との結婚を発表。“恋のキューピッド”になったのは、なんと森保監督の次男だったという。

SHONOさんは、夫とどのように出会ったのか。東京と名古屋の遠距離恋愛をどうやって成就させたのか。話を聞いた。（全3回の2回目／3回目に続く）



SHONOさん（本人のInstagramより引用、以下同）

◆◆◆

今年3月に名古屋グランパスのFW山岸祐也選手との結婚を発表

――今年3月に結婚を発表されましたが、SHONOさん自身に変化はありましたか。

SHONO いやーどうですかね。結婚してもあまり日常生活は変わらないですね（笑）。

――もともと結婚願望はあったのですか。

SHONO ほとんどなかったです。何歳までに結婚したいとか、何歳までに子どもがほしいとか、そういうのもなくて。結婚するタイミングがあればするけど、「誰かいい人いない？」って婚活を必死にやるとか、そこまで努力して結婚したいとかなかったんです。

もともと出会いがあるような飲み会とかも行かないですし、男子と遊ぶよりも女の子の友人が多く、その子たちと宅飲みとかしていたので結婚はむしろ遠い感じでしたね（笑）。

――SHONOさんが結婚したのは、名古屋グランパスのFW山岸祐也選手。どのように出会ったのですか？

SHONO 前にお付き合いしていた人と別れたタイミングで、森保監督の次男で友人の森保圭悟君のYouTubeの撮影があったんです。その時、「彼氏と別れたんだよね」って話をしたら圭悟君に「SHONOにぴったりな人がいるんで、紹介していいか」と言われたんですよ。

で、今の夫に会ったのですが、私はビビビと来るタイプじゃなくて……。なんか鈍いんですよね（苦笑）。でも、出会えたのは運命だったのかなって思います。

東京と名古屋の遠距離恋愛を楽しめたワケ

――交際期間中、東京と名古屋の遠距離恋愛だったそうですが、試合はよく見に行かれていたのですか。

SHONO ちょくちょく行っていました。結婚前は関東でアウェイの試合によく行きました。名古屋の試合は、結婚したのでホームの試合はよく見に行きますけど、今も見に行くのはジュビロの試合の方が多いですね。

やっぱり子どもの頃からのファンですし、今もファンクラブに入って年会費を払って普通にチケットを買って、父と一緒に見に行っています。

――逆に山岸選手をライブに誘ったりもしていたのですか。

SHONO ライブ、来てくれましたね。私は、メタルバンドのドラムなので、けっこう激しく叩くんですよ。それを見て、「あれは激しいね。痩せるね」って驚いていました（笑）。祐也君は、それまで音楽を聴いてこなかった人生らしく、ライブも1回しか行ったことがなかったらしいんです。

でも、私のライブに来てくれるようになり、一緒に海外のアーティストのライブに行くようになりました。最近だとオフスプリングのライブに2人で行って、オールスタンディングで盛り上がりました。好きなものをシェアできるのっていいですよね。

――名古屋と東京の遠距離は問題なかったのですか。

SHONO むしろ、私は遠距離を楽しんでいました（笑）。一緒にいて、また2週間後に名古屋や東京で会うってなると、テンションが上がるんですよ。

会う時の前日は、パックしていこうとか、美容院に行こうとか、ネイルに行っておかないととか、そういう気持ちになれるじゃないですか。なぁなぁにならないというか、慣れちゃわないというか、そういう気持ちになって会えるのが良かったです。

「一緒にいて楽しいのが大きかった」結婚の決め手は？

――3年の交際を経ての結婚。決め手になったのは何だったのですか。

SHONO 私は単純に、一緒にいて楽しいのが大きかったですけど、祐也君の決め手は知らないですね（笑）。

――結婚されて今は名古屋での生活ですか。

SHONO 東京に家がありますが、メインは名古屋になりました。家のことは、家事は分担とかもなく、私は食事を作る、祐也君は食器を洗ってくれるとか、そんな緩い感じです。

私は基本的に掃除洗濯とか、苦にならないんです。喧嘩とかもないですね（笑）。喧嘩は付き合ってから一度もしたことがないです。

――結婚前、遠距離恋愛していた頃は会う前に美容院に行ったりしていたとのことですが、結婚してからは？

SHONO 一緒にいるので、前ほど力は入れられないけど、2人で楽しむというか、そういう時間はすごく大切にしてますね。定期的に1泊2日で国内旅行したり、時間が取れたら海外にも行っています。

基本的に、だらしないパジャマ姿で1日中、家にいるとかはないです。むしろほとんど家にいないかも（笑）。

「結婚して浮かれていると言われる可能性もあるのに…」結婚発表後に山岸選手が大活躍→得点王に

――山岸選手は、今年開催された百年構想リーグJ1WESTにおいて、17試合10ゴールで得点王に輝きましたね。おめでとうございます。

SHONO ありがとうございます。私は何もしていないですけどね（笑）。でも、本当にすごいですよね。私はサッカーが好きで、得点王の凄さは理解できるので、マジですごいなって思いますし、ほんとリスペクトしかないです。

――山岸選手は結婚報告後の試合で2ゴール、京都戦ではハットトリックと、結婚してから絶好調でしたね。

SHONO それは、たまたまだと思います（笑）。でも、持っているというか、運がいいなっていうのは感じます。やっぱりシーズン中の結婚報告ってリスキーじゃないですか。結婚報告してから点が取れなくなって叩かれるとか、普通にありそうな話ですし、怪我して活躍できなくなったりすることもあるわけじゃないですか。

そうなると結婚して浮かれているからだよとか言われる可能性がある中で、ポンポンと点を取って最終的に得点王になって。多くのサッカー選手がいるなかで得点王を掴めるのは、やっぱりそういう星のもとに生まれている人なんだなって思いますね。

――試合観戦中にゴールを決めたら、SHONOさん、どうなっちゃうんですか。

SHONO 「もう、スゴすぎ！！」って、そればかり繰り返しています（笑）。しかも試合中に私、祐也君にめちゃくちゃLINEを送るんですよ。マジですごいって。すると試合が終わる頃には10個ぐらいメッセージが溜まっているんです。

それを見て、彼は「いや、試合中、見れないし」と言うんですけど、もう送らずにはいられないんですよ。

「実は高校生の頃…」夫との出会いに運命を感じる理由

――8月から2026‐2027シーズンが始まりますが、カップ戦や天皇杯などで名古屋と磐田が対戦したら、どっちを応援するのですか。

SHONO チーム的には、もちろんジュビロです（笑）。でも、個人的には祐也君を応援しているので、難しいですね。負けるにしても祐也君のゴールでならまだいいけど、基本的には常にジュビロで、どんな相手にも絶対に負けたくないですね。

――2人の今後はどうイメージしていますか。

SHONO サッカー選手って、ずっと同じチームに居続けることってすごく難しいですし、普通に移籍するじゃないですか。今は名古屋ですけど、この先は分からない。そうなったらそうなったで流れのままに生きて行こうかなと思っています（笑）。

写真提供＝SHONOさん

〈《ヘソ出し＋タトゥーで観戦》久保建英でも、堂安律でも、中村敬斗でもない…W杯でバズった“FIFA公認美女”（31）が明かす、日本代表で“推している”意外な選手〉へ続く

（佐藤 俊）