伊東純也が語ったチュニジア戦のゴールの裏側「碧から綺世に良いパスが入った時に...」【W杯】
日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ第２戦でチュニジアとメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦し、４−０の勝利を収めた。
この一戦で69分にチーム３点目を決めたのがシャドーで先発した伊東純也だ。
ボランチの田中碧の縦パスをCF上田綺世がワンタッチで後方に送ると、反応した伊東が抜け出して、GKとの１対１を制した。伊東はそのゴールシーンを振り返る。
「碧から綺世に良いパスが入った時に来るかなと思っていたら本当に来たので良い抜け出しから冷静に決められて良かったです」
チュニジアは監督交代したばかりとあって、対策を立てにくかった部分もあったはずだが、伊東は「相手がどうやってくるか分からない状態で柔軟に対応できたと思いますし、得点も多く取れて良かったです」と手応えを語る。
成績を１勝１分とした日本は中４日でグループステージ第３戦のスウェーデン戦に臨むが、伊東は課題を挙げつつ、意気込みを語った。
「もっとボールを握っている時に相手の嫌なところにボールを送り込んで、もっとチャンスを作ることも大事だと思います。
次も勝ってしっかりグループを突破して次に向かいたいです」
スウェーデン戦ではどんな試合を見せてくれるか注目だ。
構成●サッカーダイジェスト編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
この一戦で69分にチーム３点目を決めたのがシャドーで先発した伊東純也だ。
ボランチの田中碧の縦パスをCF上田綺世がワンタッチで後方に送ると、反応した伊東が抜け出して、GKとの１対１を制した。伊東はそのゴールシーンを振り返る。
チュニジアは監督交代したばかりとあって、対策を立てにくかった部分もあったはずだが、伊東は「相手がどうやってくるか分からない状態で柔軟に対応できたと思いますし、得点も多く取れて良かったです」と手応えを語る。
成績を１勝１分とした日本は中４日でグループステージ第３戦のスウェーデン戦に臨むが、伊東は課題を挙げつつ、意気込みを語った。
「もっとボールを握っている時に相手の嫌なところにボールを送り込んで、もっとチャンスを作ることも大事だと思います。
次も勝ってしっかりグループを突破して次に向かいたいです」
スウェーデン戦ではどんな試合を見せてくれるか注目だ。
構成●サッカーダイジェスト編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番