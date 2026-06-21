9Lana、新曲がアニメ『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』EDテーマに大抜擢！「実感が湧かず夢を見ているかのよう」

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歌役者9Lanaの新曲「螺旋」が、TVアニメ最終クール『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』のエンディングテーマに決定。楽曲は、7月25日に配信リリースされる。

■新曲「螺旋」はストレートロックサウンド

傷つきながらも戦い続ける黒崎一護の姿。積み重ねてきた孤独、覚悟、絶望、そして希望。その感情のすべてを9Lanaの歌声が激しく、美しく、限界まで歌う、自身初となるストレートロックサウンド。鋭く駆け抜けるバンドサウンドに、壮大なストリングスが混ざり、 “歌役者”として磨き上げてきたあらゆる感情表現を叩き込んだ。

消えてしまいそうなほど繊細な声。胸を締め付ける叫び。そして9Lanaの代名詞とも言える、魂を削るような“がなり”。まるで感情そのものが暴走しているかのような一曲「螺旋」は、『BLEACH』という壮絶な物語に真正面からぶつかっていく。本楽曲は6月21日、「1日限定先行上映」にて先行して聴くことができる。

2024年のメジャーデビュー以降、唯一無二の“声の演技”で国内外から高い評価を集めてきた9Lana。アメリカ・南米を中心にグローバルなファンダムを広げ続けるなかでの今回の大抜擢は、日本のみならず海外ファンにとっても大きなサプライズとなるだろう。

“声”だけで物語を描いてきた9Lanaが、『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』という日本を代表する作品と共に、あらたな覚醒を迎える。新曲「螺旋」は7月25日に配信リリース。物語の終わりに鳴り響く、“あらたな9Lana”の叫びを、ぜひその耳で体感しよう。

■9Lana コメント

エンディングテーマ決定のお知らせを聞いた時は、とても驚きました。

同時に、”全力で歌わせていただこう”と背筋が伸び、手に汗握ったのを覚えています。

『BLEACH』に音楽で携わらせていただけるということ、まだ実感が湧かず夢を見ているかのようです。一護たちが見せてくれる、葛藤を繰り返しながらも成長する逞しい姿や勇気、『BLEACH』で学んだ宝物のような感情を胸に、懸命にそして大切に歌わせていただきました。

■リリース情報

2026.07.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「螺旋」

■関連リンク

アニメ公式サイト

https://bleach-anime.com/

9Lana OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/9Lana/