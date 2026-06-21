みなさんは梅雨どきのお洗濯をどうされていますか？ 雨が多い時季はじめじめしていてるので、洗濯物が乾かず大変ですよね。整理収納アドバイザーのESSEベストフレンズ101エディターの大熊江美子さんもそんなお悩みから「乾燥機」を導入し、今ではなくてはならないほど活用しています。乾燥機によって生活が変わったことについて語ります。

乾燥機の導入で生活が激変！

わが家では縦型の洗濯機を使用しています。乾燥機能がないと不便なことも多く、数年前に思いきって洗濯機とは別に乾燥機を導入しました。結果、高かったけれど本当に買ってよかった！ と感動しています。

乾燥機を導入してよかったことや、暮らし方の変化について紹介いたします。

1：「待つ」時間がなくなる！

お洗濯は、「洗う」「干す」「乾かす」「取り込む」「たたむ」と、工程が多く時間がかかる家事のひとつ。とくに干して乾くまでは時間をおかなくてはならず、干す場所の問題もあるので一気に洗えないのが個人的に難点でした。

今は、洗濯に30分、乾燥に1時間弱で、合計1時間半ほどで洗濯の一式が終了。

寝る前や朝の時間でも洗濯という家事を最後まで終わらせることができるので、家事の時短になったことを実感しています。

以前はドラム式洗濯乾燥機も使っていましたが、今は洗濯機と乾燥機が別なことで、先に洗った洗濯物を乾燥している間に次の洗濯物を洗えるなど、どんどん洗濯を回していけるという点も気に入っています。

2：洗濯が楽しくなる！丸洗いが楽しい！

洗濯機と乾燥機に入るものならなんでも自宅で洗えるので、洗濯という家事がとても楽しくなりました。

これまで洗いにくいと思っていたシーツやカバー類も、洗って乾かしてすぐに取りつけられるので、家事の効率が上がったと痛感しています。シーツ類もすぐに乾くので、洗う回数が増えました。

乾燥機のおかげで、なんでも洗いたい！ と感じるようになり、家の中が清潔になったような気がします。

3：予備の服をもたなくていい＝その分の収納場所を節約

その日のうちに洗ったものを使えるようになるので、洗い替え用の予備をもつことをやめました。

シーツ類はもちろん、衣類もより少ない枚数で暮らせるようになりました。予備のものを保管するスペースの節約にもなり、スッキリ暮らしやすくなったと感じています。

衣類の予備のなかでもとくによかったと思うものが、子どもたちの学校の指定用品についてです。ジャージや体操着を汚して帰ってきても洗濯して翌朝には持っていけるので、洗い替え分を購入する必要がなくなりました。新入学の時など2セット購入をすすめられますが、わが家では1セットでまわせています。

時短になって、洗濯という家事が楽しくなり、衣類などの数を減らせてスペースの節約にもなる。わが家には乾燥機がない生活はもう考えられなくなりました。

洗濯機や乾燥機の導入を迷われている方の参考になればうれしいです。