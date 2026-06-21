「邪魔だから押したのよ」雨の日の満員電車で乗客を転ばせた40代女性。“目に余る迷惑行為”で乗客全員を敵に回した女性の“まさかの結末”
雨の日の朝、いつもより混み合った電車。傘の水滴、誰かのリュック、すぐ後ろから聞こえる舌打ち――そんな車内で、ふと「もう少し気を遣ってくれてもいいのに」と思った経験、ありませんか。
満員電車は、誰にとっても少しストレスのかかる空間です。でも、その「少しのストレス」を周りに撒き散らすか、ぐっと飲み込むかで、車内の空気はずいぶん変わります。
今回ご紹介するのは、過去に大きな反響を呼んだ実録エピソードから、雨の朝の通勤電車で、乗り込みざまに女性を突き飛ばし、その後も周囲に絡み続けた“ある女性”の話。乗客全員を敵に回した結果、終着駅で迎えた“まさかの結末”とは――。
記事の後半では、最新の迷惑行為ランキングで“傘”が何位だったのかも紹介しつつ、混み合った車内で自分はどう振る舞いたいか、少しだけ考えてみたいと思います。
＊ ＊ ＊
毎日の通勤や移動で利用する電車やバス。その乗客のなかには信じられない迷惑行為をする人もいる。
今回はそんな電車内での迷惑行為の被害者となったユイさん（仮名・28歳）に、そのトラブルの一部始終を語ってもらった。
◆電車内での信じられない迷惑行為
これは数年前、ユイさんが通勤していた際の電車内での出来事だという。
「その日は天候が悪かったこともあり、駅に停車するごとに乗車率が上がっていって、普段よりも混み合っていました。私はなんとか電車に乗り込みましたが車内中程には行けず、仕方なくドア付近に立っていたんです」
事件はユイさんが乗車して次に停まった駅で起こった。
「ドアが開いた際に降りる人がいないかと思って車内を確認していたところ、ホームから勢いよく入ってきた女性にいきなりドンッと押され、私はよろけて電車の床に倒れてしまったんです」
◆押してきた女性、反省の色はナシ
急に見知らぬ女性に押されてしまったユイさん。
「びっくりしてしばらく動けなかったのですが、『邪魔なんだからとっとと立ちなさいよ！』という声がしました。何とか立ち上がって声の主を見ると、40代後半くらいの派手なオフィスカジュアルの女性でした。私を押した人です。
思わず『何するんですか！危ないじゃないですか！』と文句を言ったところ、『フン！あんたがチンタラしているのが悪いんでしょ』と全く反省の色はなく…。
謝るように抗議しても、『私はまったく悪くないわよ。ただ邪魔だから押したのよ』、『どんくさいのが悪い』、『私は代表して場所を空けただけ』と言い返される始末。最終的に『ごーめーんーなーさーいーねー！これでいい？』と一切誠意のこもっていない言葉だけの謝罪をされ、嘲笑われました」
◆その後も周囲の乗客にやりたい放題
女性の自分勝手な行動はさらにエスカレート。
「近くに立っていた私くらいの年齢の女性に『あんたも邪魔よ！もっと車内に詰めて！』とぐいぐい押していました。
自分はというとバッグを前に持つといった配慮もせず、肩にかけて幅をとっているし、さらに濡れた折り畳み傘をきれいに畳まずにいたんです。近くにいた女性のスカートに傘の水滴が垂れていて、濡れてしまってかわいそうだと思ったのを覚えています」
目に余る迷惑行為の数々。その後も電車が揺れて自分に少しでも体重がかかると大きな舌打ちをしたり、『もっとちゃんと立っていなさいよ！』と周囲の乗客に絡んだりしていたという。
「ただでさえいつもより混み合っている車内だったので、女性の行為にストレスを感じた人が多かったと思います」
◆周囲の乗客から“意趣返し”を食らった自己中女性
まるで漫画やドラマに出てくる“絵に描いたような悪役”的言動をする女性。ユイさんはまともな謝罪も得られずモヤモヤしていました。
満員電車は、誰にとっても少しストレスのかかる空間です。でも、その「少しのストレス」を周りに撒き散らすか、ぐっと飲み込むかで、車内の空気はずいぶん変わります。
今回ご紹介するのは、過去に大きな反響を呼んだ実録エピソードから、雨の朝の通勤電車で、乗り込みざまに女性を突き飛ばし、その後も周囲に絡み続けた“ある女性”の話。乗客全員を敵に回した結果、終着駅で迎えた“まさかの結末”とは――。
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毎日の通勤や移動で利用する電車やバス。その乗客のなかには信じられない迷惑行為をする人もいる。
今回はそんな電車内での迷惑行為の被害者となったユイさん（仮名・28歳）に、そのトラブルの一部始終を語ってもらった。
◆電車内での信じられない迷惑行為
これは数年前、ユイさんが通勤していた際の電車内での出来事だという。
「その日は天候が悪かったこともあり、駅に停車するごとに乗車率が上がっていって、普段よりも混み合っていました。私はなんとか電車に乗り込みましたが車内中程には行けず、仕方なくドア付近に立っていたんです」
事件はユイさんが乗車して次に停まった駅で起こった。
「ドアが開いた際に降りる人がいないかと思って車内を確認していたところ、ホームから勢いよく入ってきた女性にいきなりドンッと押され、私はよろけて電車の床に倒れてしまったんです」
◆押してきた女性、反省の色はナシ
急に見知らぬ女性に押されてしまったユイさん。
「びっくりしてしばらく動けなかったのですが、『邪魔なんだからとっとと立ちなさいよ！』という声がしました。何とか立ち上がって声の主を見ると、40代後半くらいの派手なオフィスカジュアルの女性でした。私を押した人です。
思わず『何するんですか！危ないじゃないですか！』と文句を言ったところ、『フン！あんたがチンタラしているのが悪いんでしょ』と全く反省の色はなく…。
謝るように抗議しても、『私はまったく悪くないわよ。ただ邪魔だから押したのよ』、『どんくさいのが悪い』、『私は代表して場所を空けただけ』と言い返される始末。最終的に『ごーめーんーなーさーいーねー！これでいい？』と一切誠意のこもっていない言葉だけの謝罪をされ、嘲笑われました」
◆その後も周囲の乗客にやりたい放題
女性の自分勝手な行動はさらにエスカレート。
「近くに立っていた私くらいの年齢の女性に『あんたも邪魔よ！もっと車内に詰めて！』とぐいぐい押していました。
自分はというとバッグを前に持つといった配慮もせず、肩にかけて幅をとっているし、さらに濡れた折り畳み傘をきれいに畳まずにいたんです。近くにいた女性のスカートに傘の水滴が垂れていて、濡れてしまってかわいそうだと思ったのを覚えています」
目に余る迷惑行為の数々。その後も電車が揺れて自分に少しでも体重がかかると大きな舌打ちをしたり、『もっとちゃんと立っていなさいよ！』と周囲の乗客に絡んだりしていたという。
「ただでさえいつもより混み合っている車内だったので、女性の行為にストレスを感じた人が多かったと思います」
◆周囲の乗客から“意趣返し”を食らった自己中女性
まるで漫画やドラマに出てくる“絵に描いたような悪役”的言動をする女性。ユイさんはまともな謝罪も得られずモヤモヤしていました。