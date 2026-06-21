「日本には敵わない」「同組になったのは不運だった」４発快勝の森保ジャパンに対戦国ファンが感服！「堅守がいとも簡単に崩された」【W杯】
現地６月20日、森保一監督が率いる日本代表は北中米ワールドカップのグループステージ（Ｆ組）第２節でチュニジア代表と対戦。４−０の完勝を飾った。
オランダとの初戦を２−２で引き分けた日本。チュニジア戦では開始４分に鎌田大地のゴールで先制。31分には上田綺世のミドル弾で追加点を奪う。後半に入っても攻撃の手を緩めず、69分に伊東純也、84分に上田が加点した。
圧倒的な戦いぶりを披露した森保ジャパンに、対戦国ファンは脱帽。SNS上では、「日本は完璧だ」「堅守がいとも簡単に崩された」「日本の当然の勝利だ」「サムライブルーの美しいパフォーマンスだった」「日本には敵わない」「彼らはずっと落ち着いてプレーしている」「日本と同組になったのは不運だった」といった声が上がっている。
この結果、２連敗となったチュニジアは敗退が決定。日本は勝点を４に伸ばした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
オランダとの初戦を２−２で引き分けた日本。チュニジア戦では開始４分に鎌田大地のゴールで先制。31分には上田綺世のミドル弾で追加点を奪う。後半に入っても攻撃の手を緩めず、69分に伊東純也、84分に上田が加点した。
圧倒的な戦いぶりを披露した森保ジャパンに、対戦国ファンは脱帽。SNS上では、「日本は完璧だ」「堅守がいとも簡単に崩された」「日本の当然の勝利だ」「サムライブルーの美しいパフォーマンスだった」「日本には敵わない」「彼らはずっと落ち着いてプレーしている」「日本と同組になったのは不運だった」といった声が上がっている。
この結果、２連敗となったチュニジアは敗退が決定。日本は勝点を４に伸ばした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番