「なんなん！」森保Jが“イケイケどんどん”で大勝→本田圭佑が魂の訴え「選手たちはそらやるよ。僕は思えない！」【W杯】
森保ジャパンは現地６月20日、北中米ワールドカップのF組２節で、チュニジア代表とメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦。オランダとの初戦は２−２で引き分けたなか、今回は４―０で快勝し、初勝利を挙げた。
４分に鎌田大地、31分に上田綺世が得点した後、しばらく追加点を奪えずにいた。しかし、69分に伊東純也がチュニジアの心を折る上でも貴重な３点目を挙げた。
その瞬間、解説を務める本田圭佑は「これはチュニジア落ちると思う。２−０までは多分、監督もハーフタイムに『このまま行くぞ』『１点取ったら、もしかしたら日本がビビって流れを変えられるかもしれない』そんな話をしてるはずなんですよ」とコメントした。
するとその後、83分に上田がこの日２点目をマーク。本田は「イケイケどんどんやてこれ！」と絶叫。日本のW杯１試合最多得点を更新する一発に大興奮した。
ただ一方で、本田は切り替えの重要性も強調。タイムアップ直後に「すぐに切り替えちゃって申し訳ないですけど、だって次負けたら３位になる可能性あるんすもんね。やっぱりすぐ切り替えて、次に向けてまたやっていきたいなと僕はすぐ思っちゃいますね」と語った。
40歳のレジェンドはまた、決勝トーナメント１回戦で当たる可能性がある国に言及。こうも語った。
「２位（突破）だとブラジルになる可能性もあるでしょ。分からないですけど。なんなんこれ！くじ運なんなん！モロッコも嫌やし、ブラジルも嫌やし、フランスも嫌やし、４位突破ないし！もちろん、選手たちはどこでも、そらやるよ。別に（目標は）優勝やねんから『ブラジル、フランスを先に叩いていこう』と選手は思いますよ。僕は思えない！日本にできるだけスムーズに（ベスト）16、８ぐらいまでは行ってほしいから」
森保ジャパンはグループステージ最終節で、スウェーデンと相まみえる。「イケイケどんどん」で連勝したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
４分に鎌田大地、31分に上田綺世が得点した後、しばらく追加点を奪えずにいた。しかし、69分に伊東純也がチュニジアの心を折る上でも貴重な３点目を挙げた。
その瞬間、解説を務める本田圭佑は「これはチュニジア落ちると思う。２−０までは多分、監督もハーフタイムに『このまま行くぞ』『１点取ったら、もしかしたら日本がビビって流れを変えられるかもしれない』そんな話をしてるはずなんですよ」とコメントした。
ただ一方で、本田は切り替えの重要性も強調。タイムアップ直後に「すぐに切り替えちゃって申し訳ないですけど、だって次負けたら３位になる可能性あるんすもんね。やっぱりすぐ切り替えて、次に向けてまたやっていきたいなと僕はすぐ思っちゃいますね」と語った。
40歳のレジェンドはまた、決勝トーナメント１回戦で当たる可能性がある国に言及。こうも語った。
「２位（突破）だとブラジルになる可能性もあるでしょ。分からないですけど。なんなんこれ！くじ運なんなん！モロッコも嫌やし、ブラジルも嫌やし、フランスも嫌やし、４位突破ないし！もちろん、選手たちはどこでも、そらやるよ。別に（目標は）優勝やねんから『ブラジル、フランスを先に叩いていこう』と選手は思いますよ。僕は思えない！日本にできるだけスムーズに（ベスト）16、８ぐらいまでは行ってほしいから」
森保ジャパンはグループステージ最終節で、スウェーデンと相まみえる。「イケイケどんどん」で連勝したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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