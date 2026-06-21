フルート奏者でモデルのCocomiさん（25）が2026年6月14日、自身のインスタグラムを更新。ショートパンツをあわせたコーデを披露した。

Cocomiさんは俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの長女として知られる。妹はモデルで俳優のKoki，さん。

「ギャルに会う時はギャルっぽい服装着る」

Cocomiさんは、「ギャルに会う時はギャルっぽい服装着る（コレゼッタイ）」といい、橋の欄干と水路を背景に、大きな紙袋を持ったショットを含む9枚の写真を投稿した。

そして「まさかのまさか。祝ってもらっちゃいました。ギャルはサプライズも上手い。あと写真撮るのも上手い」と自身の誕生日をサプライズで祝ってもらった喜びをつづり、最後は「自転車サドル顔撮ったのは許さない」とお茶目に締めくくった。

インスタグラムに投稿された写真では、お腹が少し見えるクロップ丈のブラウンのボーダーニットに、ショートパンツを着用。足元にはブラウンのロングブーツを合わせた、全身ショットを見せていた。2枚目ではお誕生日プレートを前に笑顔を披露していた。