ビジュアル系2.5次元歌い手グループ「騎士X - Knight X - 」が20日、新曲「狂乱」のミュージックビデオ（MV）を公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開した。今曲は、理性を焼き尽くす妖艶な和風のダンスチューン。三味線のイントロが印象的な、日本の伝統的な和の響きと、現代のエレクトリックなモダンサウンドが交差する、一瞬で酔いしれる極上のアッパーチューンに仕上がっている。中毒性の高い重低音と和のコールがクレイジーな熱狂へと誘う、本能剥き出しの世界観が特徴の一曲となった。

しゆんは「これで満悦かい？」、ばぁうは「俺に寄越しなよ」、てるとくんは「たくさんいいところコメント待ってる」とコメントした。

また、同グループは、11月から初の東名阪ツアーとなるアルバムリリース記念ツアー「騎士X - Knight X - Live Tour 2026-2027『Tier1』」の開催も発表済み。公式ファンクラブ「Lounge『A』」では、最も早くチケットを申し込める「Lounge『A』最速先行（抽選）」の受付を実施中だ。