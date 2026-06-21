W杯日本―チュニジア

サッカーの北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジアがエスタディオ・モンテレイで行われた。日本は開始早々、鎌田大地の先制ゴールが決まり、列島は大興奮に包まれた。

背番号15がまたも躍動した。前半4分だった。左サイドでボールを受けた中村敬斗がそのままエリア左へ。ドリブルで運んで送ったクロスを、中央で鎌田がテクニカルなシュートで押し込んだ。歓喜を爆発させた鎌田は、電話ポーズで先制点を自ら祝った。

日曜お昼の列島は大興奮。X上には「えー！あれ左足狙ったのマジでやばいな鎌田」「鎌田はまじで上手い」「鎌田の左足のヒールえぐす！！」「鎌田のラボーナ？で先制」「鎌田さんノールックでのバックヒールシュートとは恐れ入りました（笑）天才的です」と喝采が相次いだ。

日本は初戦のオランダ戦で2-2のドロースタート。日本時間21日の2時キックオフで行われたF組第2節オランダ―チュニジアは、5-1でオランダが勝利した。オランダは1勝1分の勝ち点4とし、グループ首位に立った。



（THE ANSWER編集部）