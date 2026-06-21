堂安律、テレビCMで兄・堂安憂さんと初共演 21日の限定放送 素顔に迫るドキュメンタリー映像も公開
プロサッカー選手・堂安律が6月21日、日本テレビ系列で全国放送されるサッカー中継内での求人サイト「Indeed（インディード）」の新しいテレビCMで兄の堂安憂と初共演する。
【写真】チームメイトがケーキでお祝い！誕生日ケーキを手に笑顔を見せる堂安律
同CMは、2026年4月から放送中のテレビCM「堂安律は、ひとりじゃない。」シリーズの新篇として、世界を舞台に活躍する律を最も近くで見守り続けてきた兄・憂さんにフォーカス。幼少期から現在に至るまで、誰よりも弟を知る存在だからこそ語れるエピソードや想いを通して、“堂安律は、ひとりじゃない。”というメッセージを描く。
また同日、特設サイトで、兄・堂安憂さんが語る堂安律さんの素顔に迫るドキュメンタリー映像も公開。そこでは、幼い頃から何事にも負けず嫌いで、夢をかなえるために誰よりも努力を重ねてきた律の素顔を、憂さんならではの視点で紹介。「サッカー選手としてだけでなく、人としてリスペクトしている。本当に自慢の弟」と語るとともに、家族だからこそ知る変わらない一面や、世界の舞台で戦い続ける弟への率直な想いを明かす。
【写真】チームメイトがケーキでお祝い！誕生日ケーキを手に笑顔を見せる堂安律
同CMは、2026年4月から放送中のテレビCM「堂安律は、ひとりじゃない。」シリーズの新篇として、世界を舞台に活躍する律を最も近くで見守り続けてきた兄・憂さんにフォーカス。幼少期から現在に至るまで、誰よりも弟を知る存在だからこそ語れるエピソードや想いを通して、“堂安律は、ひとりじゃない。”というメッセージを描く。