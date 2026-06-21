「左足ぴょんやって！」本田圭佑は今日も絶口調！抜群パスワーク→鎌田大地が超オシャレに２戦連発「みんな上手すぎるわ」【W杯】
最高のスタートだ。
森保ジャパンは現地６月20日、北中米ワールドカップのF組２節で、チュニジア代表とメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦。開始わずか４分で先制に成功した。
守護神の鈴木彩艶から細かくパスを繋ぎ、最終的には中村敬斗のアシストで鎌田大地が、上手く左足のヒールで合わせ、２試合連続ゴールを挙げた。
解説の本田圭佑はこの日もテンション高く、絶口調。鎌田の鮮烈オシャレ弾を巡り、「左足ぴょんやって！」と言い放った。そして「みんな上手すぎるわ」と抜群の連係を絶賛した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】超上手い！本田圭佑も大興奮のオシャレ爆発ゴール
森保ジャパンは現地６月20日、北中米ワールドカップのF組２節で、チュニジア代表とメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦。開始わずか４分で先制に成功した。
守護神の鈴木彩艶から細かくパスを繋ぎ、最終的には中村敬斗のアシストで鎌田大地が、上手く左足のヒールで合わせ、２試合連続ゴールを挙げた。
解説の本田圭佑はこの日もテンション高く、絶口調。鎌田の鮮烈オシャレ弾を巡り、「左足ぴょんやって！」と言い放った。そして「みんな上手すぎるわ」と抜群の連係を絶賛した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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