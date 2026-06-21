『探偵！ナイトスクープ』現役秘書、29歳「子供部屋」暮らし告白 増田紗織アナが近況つづる
『探偵！ナイトスクープ』の秘書を務める増田紗織アナウンサーが、21日までに自身のXを更新し、「7年間の局アナ生活を卒業してただいま子供部屋に舞い戻ってきました」と報告した。
【写真】『探偵！ナイトスクープ』秘書の増田紗織アナ「子供部屋」生活→手作り料理を披露
増田アナは、3月末でABCテレビを退社し、フリーに転身。その後も『ナイトスクープ』の秘書として出演を続けている。
増田アナは「29歳実家暮らし。7年間の局アナ生活を卒業してただいま子供部屋に舞い戻ってきました」と明かした。
さらに、「一人暮らし中も自炊していましたが、もっとお料理を極めるために母にダメ出しされながら頑張る料理日記。母から『美味しい！100点！』をもらうことを目標に頑張ります！日々の料理成長過程を見届けてね」と呼びかけ、手作り料理を披露した。
【写真】『探偵！ナイトスクープ』秘書の増田紗織アナ「子供部屋」生活→手作り料理を披露
増田アナは、3月末でABCテレビを退社し、フリーに転身。その後も『ナイトスクープ』の秘書として出演を続けている。
増田アナは「29歳実家暮らし。7年間の局アナ生活を卒業してただいま子供部屋に舞い戻ってきました」と明かした。
さらに、「一人暮らし中も自炊していましたが、もっとお料理を極めるために母にダメ出しされながら頑張る料理日記。母から『美味しい！100点！』をもらうことを目標に頑張ります！日々の料理成長過程を見届けてね」と呼びかけ、手作り料理を披露した。