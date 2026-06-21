＜速報＞18歳ルーキー・吉マーナが首位T浮上 政田夢乃、荒木優奈1差追走
＜ニチレイレディス 最終日◇21日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、18歳ルーキーの吉マーナがトータル12アンダーまで伸ばし、イ・ミニョン（韓国）と首位に並んでいる。
【写真】きょうは純白ウェアの政田夢乃さん
1打差3位タイに政田夢乃と荒木優奈。2打差5位タイには木戸愛、岡山絵里、仲村果乃、大出瑞月が続いている。吉田鈴、都玲華らはトータル7アンダー・17位タイ。河本結はトータル6アンダー・20位タイ、復帰2戦目の脇元華はトータル5アンダー・27位タイにつけている。今大会終了後には非シード選手を対象に、出場優先順位を入れ替える第1回リランキングが実施される。賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞最終ラウンドのリーダーボード
2日目終了時点の状況は？ 第1回リランキング表
吉マーナ プロフィール＆成績
政田夢乃 プロフィール＆成績
米女子ツアー リーダーボード
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