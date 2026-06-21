首位タイに立っているルーキー・吉マーナ（撮影：鈴木祥）

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＜ニチレイレディス　最終日◇21日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、18歳ルーキーの吉マーナがトータル12アンダーまで伸ばし、イ・ミニョン（韓国）と首位に並んでいる。

【写真】きょうは純白ウェアの政田夢乃さん

1打差3位タイに政田夢乃と荒木優奈。2打差5位タイには木戸愛、岡山絵里、仲村果乃、大出瑞月が続いている。吉田鈴、都玲華らはトータル7アンダー・17位タイ。河本結はトータル6アンダー・20位タイ、復帰2戦目の脇元華はトータル5アンダー・27位タイにつけている。今大会終了後には非シード選手を対象に、出場優先順位を入れ替える第1回リランキングが実施される。賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
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