7月に新潟市で開かれる『NAMICS presents TGC 新潟 2026』を盛り上げようと、プレイベントが開かれた。この中で市民モデルの公開オーディションも行われ、本番に出演する6人が決まった。

■人気モデルが繊維産業の魅力PR

新潟市で初開催となる東京ガールズコレクションを前に開かれたプレイベント。



NGT48が華やかなオープニングを飾った後は、村重杏奈さんや希空さんなど人気モデルたちが登場。

五泉市や見附市産のニットや亀田縞を取り入れた衣装を着用し、新潟の繊維産業の魅力をPRした。



モデルトークでは…





希空さん

すごく軽くて風通しも良くて涼しいので皆さんもぜひ着てほしい。



村重杏奈さん

なかなかこういうガーリーな服を着ることがないが、これもいいかもと思って。このまま東京帰ります。

また、EXILEのTETSUYAさんがプロデュースするLDHダンスワークショップショーも行われ、DreamのAmiさんとともに会場を盛り上げた。

■本番のステージへ！市民モデル決定

そして、ステージに登場したのは、モデルやアーティストだけではない。





7月の本番の出演権をかけた『市民モデルオーディション』の公開最終審査も実施。



夢に向かい挑戦している人などにスポットライトを当て、新潟の魅力をともに発信していこうと行われるもので、最終審査には書類審査・二次審査を勝ち上がった15人が参加した。

中には3人の子どもを育てる母親も。



「女性であることとママであること、その中でできることを子どもたちにもそうだが、1人の女性としてやれることを表現していきたい」とPRした。



それぞれの夢を抱き参加した15人の中から6人の合格者が決定。

選ばれた6人には、オーディションのアンバサダー柏木由紀さんから花束が手渡された。



『NAMICS presents TGC 新潟 2026』は7月18日に開かれる。