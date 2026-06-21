【TGC新潟】プレイベントに柏木由紀さん・村重杏奈さん・希空さん登場！本番のステージに出演する“市民モデル”も決定
7月に新潟市で開かれる『NAMICS presents TGC 新潟 2026』を盛り上げようと、プレイベントが開かれた。この中で市民モデルの公開オーディションも行われ、本番に出演する6人が決まった。
■人気モデルが繊維産業の魅力PR
新潟市で初開催となる東京ガールズコレクションを前に開かれたプレイベント。
NGT48が華やかなオープニングを飾った後は、村重杏奈さんや希空さんなど人気モデルたちが登場。
五泉市や見附市産のニットや亀田縞を取り入れた衣装を着用し、新潟の繊維産業の魅力をPRした。
モデルトークでは…
希空さん
すごく軽くて風通しも良くて涼しいので皆さんもぜひ着てほしい。
村重杏奈さん
なかなかこういうガーリーな服を着ることがないが、これもいいかもと思って。このまま東京帰ります。
また、EXILEのTETSUYAさんがプロデュースするLDHダンスワークショップショーも行われ、DreamのAmiさんとともに会場を盛り上げた。
■本番のステージへ！市民モデル決定
そして、ステージに登場したのは、モデルやアーティストだけではない。
7月の本番の出演権をかけた『市民モデルオーディション』の公開最終審査も実施。
夢に向かい挑戦している人などにスポットライトを当て、新潟の魅力をともに発信していこうと行われるもので、最終審査には書類審査・二次審査を勝ち上がった15人が参加した。
中には3人の子どもを育てる母親も。
「女性であることとママであること、その中でできることを子どもたちにもそうだが、1人の女性としてやれることを表現していきたい」とPRした。
それぞれの夢を抱き参加した15人の中から6人の合格者が決定。
選ばれた6人には、オーディションのアンバサダー柏木由紀さんから花束が手渡された。
『NAMICS presents TGC 新潟 2026』は7月18日に開かれる。