アップルが発表した「iOS 27」では、iPhoneに新たなリカバリーモードが導入されます。

iOS 27のリカバリーモードは、iPhoneがメインのOSを読み込まずに、別のUIで起動するためのものです。この機能ではソフトウェアの復元、診断モードへの移行、デバイスの消去、そして「Recovery Assistant」を使った一部の自動修復を実行できます。

新しいリカバリーモードに入るには、まずデバイスの電源を切ります。次に、サイドボタンを押し続けたまま起動します。アップルのロゴが表示された後に進行状況バーが現れ、デバイスがリカバリーモードに移行します。

画面上部の隅には現在のバッテリー残量が表示され、以前接続したWi-Fiネットワークに自動接続します。ツールバーの電源ボタンからは、iPhoneを通常通り再起動させることもできます。この機能により、これまでコンピューターへの接続が必要だった一部の修復作業が、iOSデバイス単体で実行できるようになるのです。

新しいリカバリーモードは、iPhone向けのiOS 27と、iPad向けの「iPadOS 27」の両方で利用可能です。万が一のトラブル時に役立つ機能として覚えておきたいところです。

Source: 9to5Mac

Image: Kwunyeung Wong／Unsplash

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