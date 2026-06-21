「ただの敗戦ではなく屈辱」「悪夢だ」オランダ戦で“衝撃惨敗”のスウェーデンに母国メディアが愕然！「全世界が見ているなかで恥をかいた」【W杯】
現地６月20日に開催された北中米ワールドカップのグループF第２節で、スウェーデン代表がオランダ代表とアメリカのヒューストン・スタジアムで対戦。１−５のまさかの大敗を喫した。
６日前の初戦でチュニジアを５−１で撃破したスウェーデンだったが、オランダ戦では立ち上がりから苦戦を強いられる。
開始５分で先制を許すと17分にも失点。２点ビハインドで前半を終えると、後半に入って47分と54分にコディ・ガクポに立て続けにゴールを許す。その後、59分にアンソニー・エランガの得点で１点を返したものの、89分にクリセンシオ・サマービルにダメ押し弾を決められた。
この結果を受けて、母国メディア『SPORTBLADET』は、「全世界が見ているなかで、スウェーデンが恥をかいた」「ただの敗戦ではなく、屈辱だ」などと嘆き、次のように伝えた。
「ヒューストンでのグループステージ第２戦で悪夢だ。オランダに圧倒された。最終スコアは１−５だった。ワールドカップでこれほどの大差で敗れたのは、1950年にブラジルに１−７で敗れて以来。また３点差以上で敗れたのも、1958年の決勝でブラジルに２−５で敗れて以来だ」
F組は混戦となりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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６日前の初戦でチュニジアを５−１で撃破したスウェーデンだったが、オランダ戦では立ち上がりから苦戦を強いられる。
開始５分で先制を許すと17分にも失点。２点ビハインドで前半を終えると、後半に入って47分と54分にコディ・ガクポに立て続けにゴールを許す。その後、59分にアンソニー・エランガの得点で１点を返したものの、89分にクリセンシオ・サマービルにダメ押し弾を決められた。
この結果を受けて、母国メディア『SPORTBLADET』は、「全世界が見ているなかで、スウェーデンが恥をかいた」「ただの敗戦ではなく、屈辱だ」などと嘆き、次のように伝えた。
「ヒューストンでのグループステージ第２戦で悪夢だ。オランダに圧倒された。最終スコアは１−５だった。ワールドカップでこれほどの大差で敗れたのは、1950年にブラジルに１−７で敗れて以来。また３点差以上で敗れたのも、1958年の決勝でブラジルに２−５で敗れて以来だ」
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