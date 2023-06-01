現地6月20日、ロイヤルアスコット開催最終日に行われたハードウィックステークス（G2・芝2400m）は、オイシン・マーフィー騎乗のジアヴェロット（牡7、英・M.ボッティ）が優勝した。

直線では1番人気カルパナ、フランスから遠征したゴリアット、ジアヴェロットの3頭による激しい争いとなった。残り2ハロンでカルパナが先頭に立つと、マーフィー騎手はこれをマーク。最後はジアヴェロットがしぶとく伸び、カルパナとの叩き合いを短頭差で制した。ゴリアットは直線でアクシデントに見舞われながらも3着に食い込んだ。

ジアヴェロットは2024年の香港ヴァーズを制した実力馬。今年もカタールやドバイを転戦し、前走のドバイシーマクラシックでは3着に好走。世界を舞台に活躍してきたベテランが、ロイヤルアスコットのタイトルを手にした。

ゴリアット＆スミヨンは鐙外れる不運

ボッティ調教師は「並びかけた時は勝てないと思った。カルパナは本当にしぶとかったからね。それでも彼は信じられないほど素晴らしい馬だ。世界中を転戦し、ロイヤルアスコットまで勝ってくれた。これ以上望むことはできない」と愛馬を称えた。

マーフィー騎手は「なぜこれほど人気がなかったのか分からない。香港でG1を勝っている馬だし、休み明けも得意なタイプ。ハードウィックSを勝てて本当にうれしい」とコメント。さらに「初日のレース前にチャールズ国王から『まだ勝っていないが頑張れ』と言われた。ようやく勝つことができて良かった」と、今開催初勝利を喜んだ。

一方、不運の3着となったゴリアットのスミヨン騎手は「オイシンの横へ楽に並びかけようとしていた。さらに加速させようと脚を使った際、鐙が腹帯に引っ掛かり、右の鐙を失ってしまった。誰の責任でもないし、あのタイミングで起きるとは思わなかった。それでも勝負には加われていた」とレースを振り返った。