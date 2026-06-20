【函館12R】園田から転入の無敗馬ディナンが中央初勝利！鮮やか逃げ切りV

6月20日、函館競馬場で行われた12R・3歳上1勝クラス（ダ1700m）は、舟山瑠泉騎乗の1番人気、ディナン（牡4・栗東・杉山佳明）が快勝した。1.3/4馬身差の2着にリュウカルネ（牡3・美浦・伊藤圭三）、3着に2番人気のゴールドブレイズ（牡3・美浦・浅利英明）が入った。勝ちタイムは1:44.7（良）。

舟山瑠泉騎乗の1番人気、ディナンが鮮やかな逃げ切りで中央初勝利をマークした。同馬は今年3月に園田でデビューし、3戦3勝の成績で中央へ転入。園田では7馬身、6馬身、9馬身差と圧倒的なパフォーマンスを見せていた。この日もスタートから先手を奪い、半馬身ほどのリードを保ちながらレースを主導。自分の形に持ち込むと、直線では後続の追撃を受けながらももうひと粘りを見せた。最後まで先頭を譲ることなく押し切り、無傷の4連勝を達成。地方で見せていた能力の高さを、中央の舞台でも証明してみせた。

ディナン 4戦4勝

（牡4・栗東・杉山佳明）

父：ナダル

母：サンソヴール

母父：キングカメハメハ

馬主：シルクレーシング

生産者：ノーザンファーム