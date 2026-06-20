【FIFAワールドカップ2026】トルコ代表 0ー1 パラグアイ代表（日本時間6月20日／サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム）

【映像】突然のVARでまさかの一発退場（実際の様子）

突然の退場劇に会場が騒然となった。パラグアイ代表のMFミゲル・アルミロンに、今大会から導入された新ルールが適用されてレッドカードが提示されると、ファンからは驚きの声が寄せられた。

日本時間6月20日、FIFAワールドカップ2026グループD第2節でパラグアイ代表はトルコ代表と対戦した。開始64秒でパラグアイ代表が先制に成功したこの試合は、前半終了間際に大きな動きを見せる。

パラグアイ代表のFWイシドロ・ピッタが負傷のためプレーの中断を求めると、トルコ代表の選手たちは時間稼ぎの可能性を主張し、主審らに抗議した。

両チームの選手たちが入り乱れるなかで問題の場面があったようだ。パラグアイ代表の10番を背負うミゲル・アルミロンが、トルコ代表のDFメルト・ミュルドゥルに対し、口元を手で隠しながら何かを発言した様子だった。

これに対してトルコ代表の選手たちが一斉に反応し、猛抗議。主審はOFR（オン・フィールド・レビュー）で該当シーンを確認すると、アルミロンにレッドカードを提示した。一発退場となったことで、アルミロンは納得がいかないとばかりに両手を広げたジェスチャーを見せ、同僚でキャプテンマークを巻くグスタボ・ゴメスも主審に詰め寄り、スタジアムからも驚きの声がもれた。

突然の退場劇はSNSでも話題に

口元を覆っての相手選手に対する発言は、差別的・侮辱的な内容の可能性があるとして今大会から退場処分になる。今年2月のチャンピオンズリーグでレアル・マドリードのFWヴィニシウス・ジュニオールが、ベンフィカのMFジャンルカ・プレスティアーニに差別的発言を受けたことを受けて新たにルール化。発言内容を隠すために口を覆う行為自体がレッドカード対象となり、アルミロンはこのルールが適用された最初の退場者となった。



突然の退場劇はSNSでも話題に。ファンからは「新ルールが早速発動！？」「知らんかった」「厳正に対処したのはえらい！」「なるほど」といった声が寄せられた。

前半終了間際にエースが差別行為による退場処分となったパラグアイ代表だったが、試合を通じてトルコ代表の32本ものシュートを浴びながらも無失点で凌ぎ切る。数的不利のなかで粘り強く戦い抜き、1ー0で勝利を収めた。



（FIFAワールドカップ2026）