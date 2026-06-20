【新馬/函館5R】サリオス産駒がJRA初勝利！…イモージェンが鮮やかデビューV

6月20日、函館競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（牝・芝1200m）は、北村友一騎乗の3番人気、イモージェン（牝2・栗東・池添学）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に2番人気のソニックアイル（牝2・美浦・平岩大典）、3着に1番人気のラピッドテソーロ（牝2・美浦・畠山吉宏）が入った。勝ちタイムは1:09.0（良）。

北村友一騎乗の3番人気、イモージェンが鮮やかなデビュー勝ちを決め、父サリオス産駒にJRA初勝利をもたらした。注目の新種牡馬にとって記念すべき一戦となった。スタートはやや遅めの飛び出しだったが、内からスムーズにリカバリーして好位を確保。道中はロスなく立ち回り、余力十分のまま直線へ向かった。追い出されるとしっかりと反応し、危なげなく抜け出し。最後まで後続を寄せ付けず、素質の高さを感じさせる内容で初陣を飾った。

イモージェン 1戦1勝

（牝2・栗東・池添学）

父：サリオス

母：シーリア

母父：キングカメハメハ

馬主：キャロットファーム

生産者：ノーザンファーム