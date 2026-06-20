東京・北区の小学校で11人がけがをした火事で、校舎内の緊迫した状況が明らかになってきました。男性教諭は、「音楽準備室の奥側の角が激しく燃えていた」と証言しているということで、警視庁が火が出た原因を調べています。

きのう（19日）午前11時ごろ、北区にある区立滝野川第三小学校で火事があり、校舎の4階部分200平方メートル以上が焼けたほか、男子児童と女性教員の2人が骨折をするなどあわせて11人がけがをしました。

警視庁によりますと、4階の音楽室の隣にある「音楽準備室」から火が出たということですが、出火当時消火にあたった男性教諭は「『音楽準備室』の奥側の角が激しく燃えていた」と証言しているということです。

捜査関係者によりますと、この奥側の角にはコンセントがささった状態のストーブがあったということです。

また、警視庁がきょう（20日）実況見分を行ったところ、角には複数のサーキュレーターもあったことがわかったということです。

警視庁は教諭らに話を聞くなどして出火原因を調べていますが、加えて、当時の校舎内の“緊迫した状況”も明らかになってきました。

当時、音楽室には小学5年の児童24人がいて、授業を行っていた女性教諭が焦げ臭さに気づいて廊下に出て確認したものの、火災に気づかなかったのか、一度音楽室に戻ったということです。

その後、火災報知器の非常ベルが鳴ると同じ階の別の教室にいた男性教諭が駆けつけ、「音楽準備室」で火が出ていることを確認したため、消火器で消火を試みたということです。

ただ消火には至らず、男性教諭は煙が廊下に充満していたことから校舎内を移動する避難を断念し、女性教諭と協力して児童を1人ずつ窓から外のひさしへ避難させたということです。

音楽室には、袋の中を滑り降りて地上に避難する救助袋が備え付けられていましたが、上手く使用できなかったため、ひさしへの避難に切り替えて救助を待ったということです。

この間、小学5年の男子児童が自力で窓からひさしへ降りようとして2階の屋根まで転落し左腕を骨折したほか、女性教諭も児童らの避難を確認した後、2階の屋根に転落して骨盤を骨折しました。

滝野川第三小学校は校内が水浸しだとして少なくとも週明け月曜日の休校を決めていて、北区が今後の対応を検討しています。