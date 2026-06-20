「サムライブルーの秘密兵器ですね」フィギュア女子が日本代表ユニ姿を披露！ ファン喝采「お似合いですね〜」「パーフェクト」【Ｗ杯】

「サムライブルーの秘密兵器ですね」フィギュア女子が日本代表ユニ姿を披露！ ファン喝采「お似合いですね〜」「パーフェクト」【Ｗ杯】