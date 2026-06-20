「サムライブルーの秘密兵器ですね」フィギュア女子が日本代表ユニ姿を披露！ ファン喝采「お似合いですね〜」「パーフェクト」【Ｗ杯】
2018年のフィギュアスケート女子グランプリファイナルの女王で、現在はアイスダンスに挑戦している紀平梨花さんが、日本代表のユニホーム姿を披露した。
紀平さんは６月20日に自身のインスタグラムを更新。サムライブルーのホームユニホームを着用した３枚の画像をアップロードした。
「アディダスさんから、名前入りの日本代表ユニホームをいただきました。背中には『RIKA』の文字入り！ アディダスアスリートとして、このような素敵なプレゼントをいただけて本当に嬉しいです。2026 FIFAワールドカップに向けて、このユニホームを着て日本代表を全力で応援したいと思います。選手の皆さんの活躍を楽しみにしています！」
こう綴り、21日（日本時間）に北中米ワールドカップでチュニジア代表と対戦する日本代表へエールを送った。
投稿には、ファンから「可愛い＆似合ってます」「とってもシャレオツでお似合い素敵です」「アイドルみたい」「とても似合ってますよ」「お似合いですね〜」「勝利の女神」「パーフェクト」「青い妖精だ！」「チュニジアに勝てそうな気がしてきました」「サムライブルーの秘密兵器ですね」などのコメントが寄せられた。
北中米Ｗ杯の第１節のオランダ戦を２−２で引き分けた森保ジャパン。注目の第２戦のチュニジア戦は、日本時間で21日の13時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「お似合いですね〜」紀平梨花さんが披露した日本代表ユニ姿！
紀平さんは６月20日に自身のインスタグラムを更新。サムライブルーのホームユニホームを着用した３枚の画像をアップロードした。
「アディダスさんから、名前入りの日本代表ユニホームをいただきました。背中には『RIKA』の文字入り！ アディダスアスリートとして、このような素敵なプレゼントをいただけて本当に嬉しいです。2026 FIFAワールドカップに向けて、このユニホームを着て日本代表を全力で応援したいと思います。選手の皆さんの活躍を楽しみにしています！」
こう綴り、21日（日本時間）に北中米ワールドカップでチュニジア代表と対戦する日本代表へエールを送った。
北中米Ｗ杯の第１節のオランダ戦を２−２で引き分けた森保ジャパン。注目の第２戦のチュニジア戦は、日本時間で21日の13時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「お似合いですね〜」紀平梨花さんが披露した日本代表ユニ姿！