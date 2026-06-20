「泣けてくる」「発言に重みしかない」39歳日本代表DF、選手ミーティングでの“魂のスピーチ”にファン感動！「居てくれてよかった」【W杯】
日本代表は６月21日、北中米ワールドカップのグループステージ（F組）第２節でチュニジア代表と対戦する。この一戦を前に、DF長友佑都がチームメイトへ送った熱いメッセージが反響を呼んでいる。
日本サッカー協会（JFA）は６月20日、公式YouTubeチャンネルで日本代表の舞台裏に密着した『Team Cam vol.05』を公開した。
動画では、６月17日のトレーニング前に行なわれた選手ミーティングの様子も収録。そのなかで長友は選手たちの前で、「４大会経験しているけど、２戦目は一回も勝ててない。もう一回引き締めてやろう」と呼びかけた。
さらに、初戦のオランダ戦を振り返りながら、ベンチメンバーを含めたチーム全体の一体感を称賛。「ベテランとか若手とかじゃなくてみんながやっている。本当に最高のチーム」と語り、「本当に世界一の団結力だと思う。このチームで絶対７月20日まで残る。途中で帰る気はない」と力強く宣言した。
長友はまた、出場機会が限られる選手たちの献身的な姿勢にも言及。ライバルをサポートする若手選手や、試合後に用具の片付けを手伝うベテラン選手の行動を例に挙げ、「普通じゃない」とチームの結束力の強さを強調した。
このスピーチに対し、動画のコメント欄にはファンから称賛の声が続出。「すげぇグッときた」「長友の話、泣けてくるな」「長友の存在はやっぱ唯一無二だね」「居てくれてよかった」「最高すぎるわ！」「日本は本当に良いチーム」「長友佑都を選手として呼んだ理由が分かった」「長友は連れてきて正解」「発言に重みしかない」など、多くの反応が寄せられている。
ピッチ内外で存在感を放つ39歳のベテラン。その言葉は、日本代表が高み目ざすうえで、大きな力となりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「酷すぎる」日本戦開催地が豪雨で道路冠水…モンテレイの現地映像
日本サッカー協会（JFA）は６月20日、公式YouTubeチャンネルで日本代表の舞台裏に密着した『Team Cam vol.05』を公開した。
動画では、６月17日のトレーニング前に行なわれた選手ミーティングの様子も収録。そのなかで長友は選手たちの前で、「４大会経験しているけど、２戦目は一回も勝ててない。もう一回引き締めてやろう」と呼びかけた。
長友はまた、出場機会が限られる選手たちの献身的な姿勢にも言及。ライバルをサポートする若手選手や、試合後に用具の片付けを手伝うベテラン選手の行動を例に挙げ、「普通じゃない」とチームの結束力の強さを強調した。
このスピーチに対し、動画のコメント欄にはファンから称賛の声が続出。「すげぇグッときた」「長友の話、泣けてくるな」「長友の存在はやっぱ唯一無二だね」「居てくれてよかった」「最高すぎるわ！」「日本は本当に良いチーム」「長友佑都を選手として呼んだ理由が分かった」「長友は連れてきて正解」「発言に重みしかない」など、多くの反応が寄せられている。
ピッチ内外で存在感を放つ39歳のベテラン。その言葉は、日本代表が高み目ざすうえで、大きな力となりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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