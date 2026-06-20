私たちは日々、いろんな乗り物のお世話になっています。どんな乗り物を利用するときも、大人として恥ずかしくない振る舞いを心がけたいもの。電車内のマナーは何かと話題になりますが、意外と見過ごされがちなのがエレベータにおけるマナーです。

【写真】エレベーターに乗る女性のイメージ写真、「開」ボタンを押して後方の人を優先する女性なども

デパートや雑居ビル、あるいは会社や自宅マンションのエレベータで、もしかしたら知らないうちに白い眼を向けられているかもしれません。そんな事態を避けつつ、願わくば「カッコイイ！」「素敵！」と思ってもらうには、どういう点に注意すればいいのか。大人としてひと皮むけるために、今日から「エレベータの達人」を目指しましょう。

雑居ビルのエレベータではあとから降りた人に先を譲るべし

まずは、デパートや雑居ビルのエレベータで気をつけたいのは、どういうシチュエーションか。見過ごしがちな落とし穴が待ち構えているのは、フロアごとに何軒もの飲食店が入っている、いわゆる「雑居ビル」のエレベータです。

あなたは、上の階にある人気の居酒屋に行こうとして、1階で閉まりかけたエレベータに乗り込みました。目的の階に着くと、自分に続いてほかにも何人かが同じ階で降りました。店内は満席で入口の紙に名前を書いて順番待ちをする状況です。

ここで何も迷わず、真っ先に紙に自分の名前を書いてしまうようでは、雑居ビルのエレベータに乗る資格はありません。その階で降りたのは自分が先だとしても、エレベータに先に乗っていたのはあとで降りた人たちです。一歩下がって道をあけつつ「あっ、お先にどうぞ」と後ろの人たちに先を譲りましょう。

店が混んでいない場合も同様で、先に案内されるのべきは後ろの人たちです。こう書くと「当たり前」と感じるかもしれませんが、これまで幾度、あとから乗ってきて先に降りた人たちが、迷いなく先に店内に入って行く後ろ姿を見送ってきたことか。

注意するほどのことでもないので「こっちが先だろ」と言ったことはありませんが、そのたびに釈然としない気持ちを抱いてきました。心の中で「やれやれ、まわりが見えてないんだなあ。こういうヤツは出世しないね」と勝手に決め付けたこともあります。失礼は承知ですが、ささやかな復讐ということでご容赦ください。

それだけに、たまに「お先にどうぞ」と言ってくれると、「なんて素晴らしい人だ！」と感動せずにいられません。それが若いカップルだったりすると、「この二人に幸多かれ！」と心から祈りたくなります。

「閉」ボタンを押すタイミングからにじみ出る大人の余裕

不特定多数の人が乗るエレベータで、大人としてちゃんとしてるかどうかの試金石になるのが、誰かが「開」ボタンを押してくれている場面。デパートなどで自分が「開」のボタンを押す役を務めたときの経験だと、8割以上の人が知らん顔で降りて行きます。

会釈のひとつもするのは当然として、できれば押してくれている人に「ありがとうございます」と言葉で感謝を伝えましょう。声にならない程度の発声で、「ありがとうございます」っぽく口を動かすというのも、それはそれで粋な振る舞いです。押してくれているおねえさんが、そんな自分にドキッとしたかもしれないと想像してもかまいません。

会社やマンションのエレベータで全神経を集中させたいのが、途中の階で誰かが降りたあとの「閉」ボタンを押すタイミング。まだほかにも乗っている人がいる場合、なるべく早く押さないと、心の中で「モタモタするな」と舌打ちされるかもしれません。

しかし、降りるや否や急いで「閉」ボタンを押すのは、ちょっとはしたない行為。降りたことをしっかり見届けた上で、同乗者をイラッとさせないギリギリのタイミングで「閉」ボタンが押せたら、深い満足感に包まれて「ああ、今日はきっといいことがあるに違いない」と思えるでしょう。たまに、まだ降り切っていないうちから、ムキになって「閉」ボタンを連打している人もいますが、ひじょうに残念な印象を受けてしまいます。

「ドアが閉まります」という音声が流れるエレベータの場合は、誰かが降りて自分だけになったとしても、急いで「閉」ボタンを押すのは慎みたいところ。降りた人は、背後から間髪入れずに「ドアが閉まります」が聞こえてくると、「あの人、何をそんなに生き急いでいるんだか」と苦笑するかもしれません。

いっぽう絶妙のタイミングで「ドアが閉まります」が聞こえてきたら、きっと「お見それいたしました。あなたのような心に余裕がある器が大きな大人になりたい」と感心してくれるでしょう。ま、ただの妄想ですけど、そんなことを考えながら「閉」ボタンを押すタイミングを計れば、毎日の生活が少し楽しくなります。

いろいろ申し上げましたが「そんなこといちいち気にしてられるか！」と思う人もいる

でしょう。気にしなくても、人生において何の支障もありません。ただ、人生を充実させるには、細部へのこだわりが大切です。より高みに昇って行けることを信じて、エレベータにおける美しい振る舞いを全力で目指しましょう。

もっとも、エレベータの場合、昇ったらやがて降りてこなくてはいけません。そんな特性から、人生は何度でもやり直しがきくという教えを感じ取るのも一興です。（コラムニスト・石原壮一郎）