「W杯を台無しにした」「02年のメンバーより優秀だと？」数的優位＆シュート計32本の猛攻実らず…２連敗でGS敗退のトルコに母国ファン憤慨！「２試合で60本シュートを打って無得点」

「W杯を台無しにした」「02年のメンバーより優秀だと？」数的優位＆シュート計32本の猛攻実らず…２連敗でGS敗退のトルコに母国ファン憤慨！「２試合で60本シュートを打って無得点」