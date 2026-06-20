「W杯を台無しにした」「02年のメンバーより優秀だと？」数的優位＆シュート計32本の猛攻実らず…２連敗でGS敗退のトルコに母国ファン憤慨！「２試合で60本シュートを打って無得点」
現地６月19日に開催された北中米ワールドカップのグループD第２戦で、トルコ代表はパラグアイ代表と対戦した。
３位と大躍進した2002年の日韓大会以来、６大会ぶりのW杯に臨んでいるトルコは、開始２分にいきなり先制を許す。それでも45＋３分に相手に退場者が出て数的優位になると、後半は一方的に攻め立てる。90分間を通じてシュート計32本を放つなど猛攻を仕掛けたが、決定力不足に泣き、最後までゴールを奪えず。０−１で敗れた。
初戦のオーストラリア戦にも０−２で敗れていたトルコは、これでGS２連敗となって敗退が決定。SNS上では母国ファンから以下のような厳しい声が相次いている。
「なんて情けないんだ」
「ため息が止まらない…」
「残念ながら現実と向き合う必要がある」
「２試合で60本シュートを打って無得点」
「無責任でだらしないチーム」
「歴史上最も恥ずべきパフォーマンスだ」
「ピッチ上で魂なし」
「絶望的だ」
「2002年のメンバーより優秀だと？」
「ワールドカップを台無しにした」
25日にGS最終戦では開催国のアメリカと戦う。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 上田綺世、谷口彰悟、長友佑都、柴崎岳…新旧日本代表を支える“モデル＆タレント妻たち”を一挙紹介！
３位と大躍進した2002年の日韓大会以来、６大会ぶりのW杯に臨んでいるトルコは、開始２分にいきなり先制を許す。それでも45＋３分に相手に退場者が出て数的優位になると、後半は一方的に攻め立てる。90分間を通じてシュート計32本を放つなど猛攻を仕掛けたが、決定力不足に泣き、最後までゴールを奪えず。０−１で敗れた。
「なんて情けないんだ」
「ため息が止まらない…」
「残念ながら現実と向き合う必要がある」
「２試合で60本シュートを打って無得点」
「無責任でだらしないチーム」
「歴史上最も恥ずべきパフォーマンスだ」
「ピッチ上で魂なし」
「絶望的だ」
「2002年のメンバーより優秀だと？」
「ワールドカップを台無しにした」
25日にGS最終戦では開催国のアメリカと戦う。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 上田綺世、谷口彰悟、長友佑都、柴崎岳…新旧日本代表を支える“モデル＆タレント妻たち”を一挙紹介！