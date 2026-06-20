サッカー日本代表エース・中村敬斗に「news LOG」が迫る 幼少期の秘蔵映像も公開
今夜6月20日22時放送の『追跡取材 news LOG』（日本テレビ系）は、FIFAワールドカップ・オランダ戦で大活躍し、一躍時の人となった日本代表の中村敬斗選手を特集。なぜ彼はこれほどまでにゴールを量産できるのか。その圧倒的な得点能力と、対戦相手をほんろうする唯一無二のドリブルの裏側に迫る。
【写真】中村敬斗の貴重な幼少期ショット
番組では、中村選手と対戦経験のある槙野智章さんへの独占取材を敢行。プロの視点から中村選手の「凄さ」を徹底分析する。
また、知られざる幼少期の映像を独自入手。8歳でブラジルへ渡り、サッカー界のレジェンド・ロナウジーニョに憧れ、現地のストリートサッカーで磨き上げた独特のリズムとボールタッチ。そして、お母さんにピンポン玉を投げてもらって練習したという、驚きのボレーシュート秘話など、今の「中村敬斗」を形作ったたゆまぬ努力の軌跡を明らかにする。
ピッチの中では圧倒的な決定力を誇り、ピッチの外では抜群のファッションセンスでファンを魅了する中村選手。今、チームにとって欠かせない存在となった彼の「進化の秘密」を、当時のコーチの証言や貴重な映像とともに解き明かす。
『追跡取材 news LOG』は、日本テレビ系にて毎週土曜22時放送。
【写真】中村敬斗の貴重な幼少期ショット
番組では、中村選手と対戦経験のある槙野智章さんへの独占取材を敢行。プロの視点から中村選手の「凄さ」を徹底分析する。
ピッチの中では圧倒的な決定力を誇り、ピッチの外では抜群のファッションセンスでファンを魅了する中村選手。今、チームにとって欠かせない存在となった彼の「進化の秘密」を、当時のコーチの証言や貴重な映像とともに解き明かす。
『追跡取材 news LOG』は、日本テレビ系にて毎週土曜22時放送。