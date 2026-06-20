「ロッテ８−５楽天」（１９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

勝負は裏目に出た。同点の六回、２死満塁となったところで、楽天・吉井理人監督は３番手・柴田にスイッチ。自らマウンドに行き、ボールを手渡す。「思いっきりいけ」と一喝。だが、フルカウントからの直球を愛斗に左翼スタンドに運ばれた。

「勝負だったんで右ピッチャーの方がいいと思って出したんですけど。結果はダメだったですけど、みんな実力は精いっぱい出してくれたかなと思います」。黒星に終わった初陣を振り返った。

昨季まで指揮を執ったロッテ戦。しかも慣れ親しんだＺＯＺＯマリン。練習中にグラウンドに姿を見せるとベンチ前から外野に向かい、右翼から左翼へゆっくり歩きながら選手個々にあいさつして、言葉を交わした。

「ほとんど『初めまして』だったと思うんで。これからしっかりコミュニケーションをとっていきたい」。スタンドのロッテファンからも声をかけられ、手を振って応えた。「みんな声かけてくれたんで、うれしかったです」と笑顔を見せていた。

自ら決めたという打順は８番に２０歳のワォーターズを起用。七回からは２２歳の泰をマウンドに送った。「若い選手もある程度のプレッシャーの中でプレーしていかないと育たない」と吉井色をちりばめた。

４連敗で借金は今季ワースト１８。パ・リーグでは楽天以外は貯金があり、今季初の“一人負け”。それでも「可能性を持っている選手、たくさんいると思っています。これからのチームだと思ってます」。前だけを向いて戦っていく。