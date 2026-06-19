欧州株　もみ合い続く、米株先物は3指数ともマイナス圏推移
東京時間20:44現在
英ＦＴＳＥ100　 10361.86（-37.84　-0.36%）
独ＤＡＸ　　25037.03（+10.23　+0.04%）
仏ＣＡＣ40　 8446.42（-21.56　-0.26%）
スイスＳＭＩ　 13746.85（-18.98　-0.14%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間20:44現在
ダウ平均先物SEP 26月限　51848.00（-160.00　-0.31%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限　7542.25（-28.50　-0.38%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限　30579.50（-140.25　-0.46%）