欧州株 もみ合い続く、米株先物は3指数ともマイナス圏推移
欧州株 もみ合い続く、米株先物は3指数ともマイナス圏推移
東京時間20:44現在
英ＦＴＳＥ100 10361.86（-37.84 -0.36%）
独ＤＡＸ 25037.03（+10.23 +0.04%）
仏ＣＡＣ40 8446.42（-21.56 -0.26%）
スイスＳＭＩ 13746.85（-18.98 -0.14%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間20:44現在
ダウ平均先物SEP 26月限 51848.00（-160.00 -0.31%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限 7542.25（-28.50 -0.38%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限 30579.50（-140.25 -0.46%）
東京時間20:44現在
英ＦＴＳＥ100 10361.86（-37.84 -0.36%）
独ＤＡＸ 25037.03（+10.23 +0.04%）
仏ＣＡＣ40 8446.42（-21.56 -0.26%）
スイスＳＭＩ 13746.85（-18.98 -0.14%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間20:44現在
ダウ平均先物SEP 26月限 51848.00（-160.00 -0.31%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限 7542.25（-28.50 -0.38%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限 30579.50（-140.25 -0.46%）