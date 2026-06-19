本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



6/19（金）



EUR/USD

1.1500 (34.5億ユーロ)

1.1350 (10.6億ユーロ)



USD/JPY

162.00 (4.11億ドル)



GBP/USD

1.3350 (3.23億ポンド)



ユーロドルは1.1500に34.5億ユーロ、1.1350に10.6億ユーロの大規模設定が観測されている。上方への引き寄せ効果がやや強そうだ。

ドル円は162.00の節目に4.11億ドルの中規模設定が観測されている。昨日の海外市場では161.81レベルまで引き寄せられたが、本日は161.46レベルまでの上昇にとどまっている。162円付近が当面の上値メドとなっている。

ポンドドルは1.3350に3.23億ポンドの中規模設定が観測されている。現在の水準からは約150ポイント上方に設定されており、現状での引き寄せ効果は軽微にとどまっている。

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