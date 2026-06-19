宮舘涼太、噛みまくりで吉高由里子が爆笑 本木雅弘からの言葉に感激するも…「おめぇました」
俳優・本木雅弘（60）、吉高由里子（37）、宮舘涼太（Snow Man／33）が19日、都内で行われた映画『黒牢城』初日舞台あいさつに登壇した。作品にちなみ“言葉で斬られた”エピソードを聞かれた宮舘は、本木からの褒め言葉を紹介するもカミカミになり、吉高が爆笑する展開となった。
【写真】噛みまくりの宮舘涼太に爆笑する吉高由里子
宮舘は「今作の作品 すごくおこがましいんですけど、本木さんから『だてさまはカメレオン俳優だよね』とおっしゃっていただいたんです」としみじみ。「そこで夢ができまして。ぜひそうなれるように頑張る…と思ったんです」と噛みしめ「これから色んな作品に出会ったり目にしていただけるタイミングで、いただいた言葉の意味を確かめながら道を切り開いていく努力をさせていただこうと…おめぇ…おめぇました（思いました）！」と丁寧に言葉を重ねるも最後にカミカミに。
そんな宮舘のチャーミングさに、共演の菅田将暉（33）も「違う役になったんだね（笑）」と思わずにっこり。本木は「バラエティ担当に思われているけどこういうふうに自然と立ち振るまえることは身体能力が高いし意外とキレがハマる」と絶賛した。
そんななかすっかりツボに入ってしまった様子の吉高は「おめぇました!? あっはっは！」と声を上げ、本木は「今はコメディを演じたの。これもカメレオン部分。末恐ろしい」とフォロー。「おめぇましたって！おっかしい！」と無邪気にお腹を抱える吉高の横で、宮舘は「よろしくお願い、いたし、致します…」と呼びかけようとするも再び噛みまくり。吉高は「転びまくってんじゃん！」と笑いを耐えられない様子だった。
今作は、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞などの受賞歴を持つ米澤穂信氏のミステリーを映画化。黒沢清監督にとってキャリア初の時代劇として、密室と化した“黒牢城”を舞台に、城主・荒木村重（本木）とその妻・千代保（吉高）、地下牢に囚われた天才軍師・黒田官兵衛（菅田）らを取り巻く、さまざまな登場人物たちの思惑が飛び交う緊迫の戦国系心理ミステリー超大作。
このほか、青木崇高（46）、柄本佑（39）、オダギリジョー（50）、黒沢清監督（70）が登壇した。
【写真】噛みまくりの宮舘涼太に爆笑する吉高由里子
宮舘は「今作の作品 すごくおこがましいんですけど、本木さんから『だてさまはカメレオン俳優だよね』とおっしゃっていただいたんです」としみじみ。「そこで夢ができまして。ぜひそうなれるように頑張る…と思ったんです」と噛みしめ「これから色んな作品に出会ったり目にしていただけるタイミングで、いただいた言葉の意味を確かめながら道を切り開いていく努力をさせていただこうと…おめぇ…おめぇました（思いました）！」と丁寧に言葉を重ねるも最後にカミカミに。
そんななかすっかりツボに入ってしまった様子の吉高は「おめぇました!? あっはっは！」と声を上げ、本木は「今はコメディを演じたの。これもカメレオン部分。末恐ろしい」とフォロー。「おめぇましたって！おっかしい！」と無邪気にお腹を抱える吉高の横で、宮舘は「よろしくお願い、いたし、致します…」と呼びかけようとするも再び噛みまくり。吉高は「転びまくってんじゃん！」と笑いを耐えられない様子だった。
今作は、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞などの受賞歴を持つ米澤穂信氏のミステリーを映画化。黒沢清監督にとってキャリア初の時代劇として、密室と化した“黒牢城”を舞台に、城主・荒木村重（本木）とその妻・千代保（吉高）、地下牢に囚われた天才軍師・黒田官兵衛（菅田）らを取り巻く、さまざまな登場人物たちの思惑が飛び交う緊迫の戦国系心理ミステリー超大作。
このほか、青木崇高（46）、柄本佑（39）、オダギリジョー（50）、黒沢清監督（70）が登壇した。