愛媛を代表する銘菓「母恵夢」が思わぬ形で注目を集めている。きっかけは6月12日にThreadsである女性ユーザーが投稿した不倫夫に関する投稿だ。

【写真】銘菓「母恵夢」と注目を浴びたSNSの投稿

《明日から台湾に不倫旅行に行くそうです！ でも私には愛媛に出張って言ってました！国内だしパスポートはいらないよね！ 実家に隠してきました》

販売元は「台湾ではなく愛媛の銘菓として」

台湾にも「台北松山空港」があることから、偽装の候補が愛媛県・松山になったのでは？ という指摘のほか、夫の偽装出張を暴くため、愛媛以外では手に入りづらいお土産リストを紹介するコメントが殺到するなど、盛り上がることに。

妻がパスポートを隠したことで台湾不倫旅行は断念したものの、不倫夫はどうやら愛人宅で過ごしていたようだ。そんな不倫夫が「愛媛出張」の土産として購入してきたのが、比較的全国で手に入りやすい「母恵夢」だったという。

《「これだけ？色々お土産リクエストしたやん」「だって見つけられなかったよ…」そりゃそうよ あんた行ったの愛媛じゃないもん》

この投稿で「母恵夢食べたくなってきた」「通販で注文した」「買いに行ったけど売り切れていた」という書き込みが続出する結果に。母恵夢の公式Xもこれに反応。

《どうやらThreadsで母恵夢が話題になっているらしいですね…！？ Xの方でも、味が気になる！ どこで買えるの？ というお声をチラチラお見かけしました》

そこで販売元の株式会社母恵夢に、今回の反響について聞いた。

「Threadsで話題になっていたのは確認しておりました。母の恵の夢の味が母恵夢の由来となっておりますので、“不倫”や“偽装”というワードには戸惑いもありますが、それよりも話題になったことで、それまで母恵夢を知ってくださっていた方やファンの方が“美味しい”やおすすめの商品を紹介してくださったり、愛媛自体が盛り上がっていることを嬉しく思っております」

売り上げも上々だという。

「おかげざまでオンラインショップでは多くのご注文のご連絡を受けております。ここまで大きな話題と反響があったことは、SNSのすごさを痛感しております。これからも台湾ではなく愛媛の銘菓として、みなさまに愛されるお菓子を提供していきます」

今回をきっかけに母恵夢を購入しようと思っている人に、おすすめ商品や購入方法を聞くと、

「母恵夢オンラインショップには、初めて母恵夢を購入される方にも人気な商品として『母恵夢はじめてセット』の販売を行っております。送料等もお安く、郵便の配達で受け取りも簡単なため、おすすめとなっております。また、母恵夢スイーツパークでは母恵夢の生産工程やスイーツパーク限定のお菓子も販売しておりますので、是非お越しください」

愛媛県には母恵夢を筆頭に魅力的なグルメや観光地も多いだけに、不倫夫には偽装出張ではなく、謝罪も兼ねて妻を愛媛旅行に連れて行ってあげてほしい！