ひとり時間にゆったりと楽しむ趣味を持っているという人もいるのではないでしょうか。どうやら、それは猫ちゃんにもあるようで…？『お楽しみ中』の姿を飼い主さんに目撃されてしまった猫ちゃんの光景が、67万表示を突破して話題に。飼い主さんに見られていたことに気が付いた猫ちゃんの反応には、「座布団大好きなんだね」「私にもやってほしい」と絶賛の声が寄せられています。

【動画：座布団にスリスリしていた猫→見られていることに気づいた『次の瞬間』…可愛すぎる光景】

座布団に顔をスリスリする五男くん

『秘密のお楽しみ』を飼い主さんに目撃されてしまった猫ちゃんの光景が反響を呼んでいるのは、Xアカウント『みつまめ。』に登場する、白黒猫の五男くん。

ある日、五男くんが座布団の前に座っているところを見かけた飼い主さん。いったい何をしているのかと見守っていたところ…五男くんは、目の前にある座布団にお顔を埋めてスリスリと押しつけ始めたそう。きっと、座布団のモチモチとした感触が気持ちいいのでしょう。

五男くんは飼い主さんがそばで見ていることにも気づかず、夢中で座布団に顔をすり寄せていたといいます。そんな微笑ましい光景を飼い主さんが眺めていたところ、不意に五男くんの動きが止まったようで…？

飼い主さんの気配に気が付いた五男くんは…

脇目も振らず、座布団に顔をスリスリと押しつけて楽しんでいた五男くん。しかし、ふと五男くんの動きが止まったそう。

そして数秒経つと…五男くんは飼い主さんの方に視線を向け、ハッとした表情を浮かべていたとのこと。どうやら、お楽しみ中の姿を見られたことに気づいたようです。

五男くんは、セルフ頭スリスリが気付かれてしまい、恥ずかしそうにしていたと飼い主さんはいいます。そのどことなく気まずそうな表情に、なんだか温かい笑いが込み上げてきます。

楽しそうな猫ちゃんの姿はずっと見ていたくなってしまいますが、お楽しみタイムの様子は、こっそりと陰から見守ってあげる方が良いかもしれません。

そんな座布団に顔を押しつける五男くんの姿には、「決定的瞬間を捉えましたね」「勘付かれてしまったｗ」「可愛い♡」と絶賛の声が寄せられることに。

Xアカウント『みつまめ。』では、そんな五男くんと末っ子ちゃんの日常や、兄妹猫ちゃんたちとの思い出がたくさん綴られていますよ。

五男くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「みつまめ。」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。