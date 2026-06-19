磯野家の土地は「数億円」!? もし波平が亡くなったらサザエさん一家が直面する「相続税」のリアルな金額

磯野家のある東京都世田谷区の土地相場

磯野家が住んでいるのは、東京都世田谷区にある一軒家です。間取りは図表1のとおり5DKで、広い庭もあります。敷地面積は公式情報はないものの、間取りの畳の大きさからおおよその数値を算出してみました。

東京都で主に用いられる畳は江戸間と呼ばれることが多く、その大きさは長さ176センチメートル×幅88センチメートルの15,488平方センチメートル=1.54平方メートルです。図表1の畳の大きさから、家の敷地全体の広さは約184畳であると算出されたので、敷地面積は184×1.54=283平方メートル≒約94坪であると推定されます。

土地の相続税を計算する際には、磯野家のように路線（道路）に面している場合には、原則として路線価が用いられます。国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」によると、桜新町の路線価はおおよそ坪当たり300万円です。

先ほど算出した敷地面積と掛け合わせると、磯野家が保有する土地の評価額は約2.8億円という結果となりました。

図表1



サザエさん - 公式ホームページ



磯野家が約2.8億円の土地を相続する場合の税金はどうなるのか

相続税を算出する前に、法定相続人の確認が必要です。法定相続人とは、亡くなった人が遺した財産を相続する権利を持つ人のことを指し、波平さんが亡くなった場合は、妻のフネさんと、子どもであるサザエさん、カツオくん、ワカメちゃんが対象です。

相続税の課税対象となる課税遺産総額は、以下の計算式で求められます。

・課税遺産総額=正味の遺産額-基礎控除額

ここでは計算を単純化するため、正味の遺産額が2.8億円だったと仮定して計算を進めます。

基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数で決まるので、法定相続人が4人いる本件では5400万円が基礎控除額です。

したがって、課税遺産総額は2.8億円-5400万円＝約2.3億円となります。この課税遺産総額を法定相続分で以下のとおり案分します。



・フネさん：2分の1

・サザエさん、カツオくん、ワカメちゃん：6分の1ずつ

金額にすると、フネさんは約1.2億円、サザエさんたち子どもはそれぞれ4,000万円ほどの遺産を相続する形となります。ここに図表2に示した税率をかけ、配偶者の税額軽減や未成年者控除などを考慮すると、それぞれの相続税はおおよそ以下のとおりです。



・フネさん：正味の遺産額が1億6000万円までなので配偶者控除が適用されるため0円

・サザエさん：4000万円×20％-200万円＝600万円

・カツオくん：4000万円×20％-200万円-10万円×7（※）＝530万円

・ワカメちゃん：4000万円×20％-200万円-10万円×9（※）＝510万円

図表2

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額 1,000万円以下 10％ ー 1,000万円超～3,000万円以下 15％ 50万円 3,000万円超～5,000万円以下 20％ 200万円 5,000万円超～1億円以下 30％ 700万円 1億円超～2億円以下 40％ 1,700万円 2億円超～3億円以下 45％ 2,700万円 3億円超～6億円以下 50％ 4,200万円 6億円超～ 55％ 7,200万円

出典：国税庁 「相続税の速算表」



相続税を軽減するために磯野家ができる対策とは？

三菱ＵＦＪ信託銀行「相続税を軽減する3つの対策」によると、以下の3つの対策が有効とのことです。



・生前贈与を活用して、財産を移転し相続税を軽減する

・財産の組み換えにより相続税評価額を圧縮する

・財産の分割方法の工夫により税額を軽減する

いずれも事前に対策をしておけば、相続税を軽減できる手法ばかりです。紙面の都合上、それぞれを詳しく説明はできませんが、専門家に相談するなどして対策を講じることをおすすめします。



あらかじめ財産を計算して、早めに相続対策を講じましょう

アニメの中では決して贅沢をしていないようにも見える磯野家ですが、実際に土地の価格を計算してみたところ、億を超える資産を保有していることがわかりました。万が一、波平さんに何かがあった場合、土地だけでも合計で1000万円を超える相続税を納めなければならないようです。

ただし、この金額は事前に対策をしていれば、縮小させることも可能です。磯野家は特別だろうと思うのではなく、自分たちの場合はどうなるのか、元気なうちに計算し、対策をしておくことが大切です。



出典

国税庁 No.4602 土地家屋の評価

国税庁 ホームページ「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」

国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分

国税庁 財産を相続したとき

国税庁 No.4155 相続税の税率

三菱ＵＦＪ信託銀行 相続税を軽減する3つの対策

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー