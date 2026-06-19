深紅×ボルドーで色気が増した令和のデートカー

ホンダ・プレリュード2027リミテッドエディション｜Honda Prelude 2027 Limited Edition

2025年9月に発売された新型プレリュードは、ワイド&ローでダイナミックかつ伸びやかなプロポーションや、e:HEVの新たな制御技術「Honda S+ Shift（ホンダ エスプラスシフト）」、さまざまな荷物が積載可能で開口部が広く使い勝手の良い荷室など、五感を刺激する走りのダイナミクスと、使い勝手を高い次元で両立しており、確かな支持を得ている。

このたび発表された特別仕様車「2027リミテッドエディション」は、エクステリアに艶やかさと深みを追求した専用カラーのプレミアムクリスタルガーネット・メタリックを、インテリアではボルドー×ブラックのコンビシートを採用し、外装の深紅と内装のボルドーが調和することで、上質な大人の世界観を演出する特別なモデルとなっている。

ホンダ・プレリュード2027リミテッドエディション｜Honda Prelude 2027 Limited Edition

プレリュード2027リミテッドエディションの主な特長

【エクステリア】

・専用エクステリアカラー：プレミアムクリスタルガーネット・メタリック

・フロントアッパーグリルモール：ボディ同色

・フロント／リヤバンパーアクセントカラー：レッド

・アルミホイール：切削ブラッククリア

・ブレーキキャリパー：レッド

【インテリア】

・ボルドー加飾（助手席側ミドルライニング、PRELUDE刺繍ロゴ、アームレスト付きコンソール、ドアアームレストパッド）

・ステアリングホイールステッチ：レッド

・運転席／助手席コンビシート（本革×プライムスムース）：ボルドー×ブラック

ホンダ・プレリュード2027リミテッドエディション｜Honda Prelude 2027 Limited Edition

SPECIFICATIONS

ホンダ・プレリュード｜Honda Prelude

ボディサイズ：全長4520×全幅1880×全高1355mm

ホイールベース：2605mm

最低地上高：135mm

最小回転半径：5.7m

乗車定員：4人

車両重量：1460kg

総排気量：1993cc

エンジン：直列4気筒

最高出力：104kW（141ps）/6000rpm

最大トルク：182Nm（18.6kgf-m）/4500rpm

モーター最高出力：135kW（184ps）/5000-6000rpm

モーター最大トルク：315Nm（32.1kgf-m）/0-2000rpm

トランスミッション：電気式無段変速機

駆動方式：FF

WLTCモード燃費：23.6km/L

税込価格：630万6300円

INFORMATION

ホンダ公式サイト「プレリュード2027リミテッドエディション」

https://www.honda.co.jp/PRELUDE/webcatalog/type/2027limitededition/