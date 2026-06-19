まさかの賞金1000万ウォン?!LE SSERAFIM・宮脇咲良&カズハ、“激辛チャレンジ”に挑戦

LE SSERAFIMの宮脇咲良とカズハが、賞金1000万ウォン（約100万円）がかかった激辛チャレンジに挑戦した。

6月18日、歌手カンナムのYouTubeチャンネル「Kangnami」に宮脇咲良とカズハが出演した。

【写真】宮脇咲良「この時の自分が一番カワイイ」

この日、カンナムはゲストとして出演した宮脇とカズハに対し、「出演してくれないかと思ったけど、すぐにOKしてくれた。明日は大事な撮影もあると聞いている」と歓迎した。

（画像＝YouTube​​​​​​「Kangnami」）宮脇咲良、カンナム

その後、3人は激辛で有名なとんかつ店を訪れた。カンナムが「日本人芸能人として初挑戦だ」と紹介するなか、制作陣は「モチベーションのために用意した」と言いながら現金入りのバッグを取り出した。

バッグの中には、なんと1000万ウォンの現金が入っていた。

（画像＝YouTube​​​​​​「Kangnami」）宮脇咲良、カズハ

実際に札束を確認したカンナムは、「ヤバくない？ 本当に1000万ウォンじゃん」と驚き、「1人で全部食べないともらえないんじゃないの？」と冗談を言って笑いを誘った。

特に、モッパン（食事配信）コンテンツに1000万ウォンという破格の賞金が用意されたことが大きな話題となった。カンナムでさえ驚くほどの金額に、視聴者からも「賞金は本物なの？」「コンテンツより1000万ウォンのバッグに目がいった」「最近のバラエティーはお金の使い方がすごい」などの反応が寄せられた。

しかし、挑戦は決して簡単ではなかった。3人は激辛とんかつを口にした後、「涙が出る」「リアクションができない」「最初よりも辛い」と苦しそうな様子を見せた。最終的にはバナナミルクを飲みながら激辛との戦いを続けたものの、完食には失敗した。

これに対し、宮脇とカズハは「もう食べられない」と話しながらも、「そこまで辛いわけじゃないけど、これはプライドの戦いだ」と冗談交じりにコメントした。

さらに2人はカンナムに向かって「会うたびに大変なことばかりさせる」と不満を漏らし、カンナムは「120万回再生を超えたらまた食べに行こう。200万回再生を超えたらおいしいものをごちそうする」と約束して笑いを誘った。

惜しくも1000万ウォン獲得には失敗したが、破格の賞金と予想外の激辛チャレンジは、視聴者に新鮮な笑いを届けた。

（記事提供＝OSEN）

◇宮脇咲良 プロフィール

1998年3月19日生まれ。鹿児島県出身。HYBE初のガールズグループLE SSERAFIM（ル セラフィム）のメンバー。2011年にHKT48の1期生オーディションに合格、2014年にAKB48との兼任が発表され、数々のヒット曲を生んだ。その後、2018年8月に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』を通じてIZ*ONE（アイズワン）のメンバーとしてデビューし、2021年4月まで活動。2022年3月にHYBE傘下のSOURCE MUSICと専属契約を締結し、同年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。テレビ番組などを通じてたびたびプロ意識の高さを見せ、気配り上手であることも相まってファンの間では“宮脇プロ”と呼ばれるほど。

◇カズハ プロフィール

2003年8月9日生まれ、大阪府出身。本名は中村一葉。幼い頃からバレエを学び、高校1年生の2020年から約2年間、オランダでバレエ留学を行った。バレエ留学中に現所属事務所SOURCE MUSICのオンラインオーディションに応募し、合格。2022年5月、LE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。170cmの長身とバレエ経験から来る柔軟性を生かしたダンスで大きな注目を集めた。

◇カンナム プロフィール

1987年3月23日生まれ、日本名は滑川康男。母が韓国人、父が日本人。2011年にアイドルグループ「M.I.B」の一員として韓国デビュー。日本国籍でも流暢な韓国語や韓国愛で人気に。2019年10月には元スピードスケート韓国代表イ・サンファと結婚。式ではイ・サンファのライバルで親友でもあった小平奈緒が、韓国語で祝福メッセージを送った。2021年10月にはユーチューブで「カンナムが日本国籍を放棄します」という動画を公開。同年12月に韓国への帰化試験合格を伝えた。