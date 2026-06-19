アイアップから「ぬいぬいバッグ/グローグー」と「ぬいコロンキーホルダー/グローグー」が、期間限定で再登場。

「スター・ウォーズ」シリーズ「マンダロリアン」の人気キャラクター「グローグー」デザインのかわいいグッズが、再販希望の声に応えて受注生産されることが決定しました☆

アイアップ「スター・ウォーズ」ぬいぬいバッグ／ぬいコロンキーホルダー「グローグー」

受注期間：2026年6月15日(月)〜6月30日(火)まで

お届け予定：2026年11月頃 ※生産・配送状況により変更となる場合があります

受注受付：アイアップ公式オンラインショップ paldepa（パルデパ）

※最低生産数まで注文があった場合のみ生産し、満たない場合は全ての注文がキャンセルされます

アイアップ公式オンラインストアに、販売分が完売した人気グッズが、受注生産で再登場。

「ぬいぬいバッグ/グローグー」と「ぬいコロンキーホルダー/グローグー」の受注生産を受付中です！

再販を希望する多くの声に応えて再登場となった「ぬいぬいバッグ/グローグー」と「ぬいコロンキーホルダー/グローグー」

どちらも「スター・ウォーズ」に登場するキュートなキャラクター「グローグー」のデザインです。

STAR WARS ぬいぬいバッグ/グローグー

価格：5,500円（税込）

サイズ：約W42×H35×D11cm

「ぬいぬいバッグ/グローグー」は、「グローグー」のぬいぐるみを縫い付けたトートバッグ。

ユニークなデザインで、持ち歩けば目を引くこと間違いなしの雑貨グッズです！

約11センチのマチ付きで、しっかり収納できます☆

STAR WARS ぬいコロンキーホルダー/グローグー

価格：1,760円（税込）

サイズ：本体(ストラップ含まず) 約H75×W72×D72mm

ぬいぐるみ起き上がりこぼしの「ぬいコロン」をキーホルダー仕様にした「ぬいコロンキーホルダー」にも「グローグー」が登場。

手のひらサイズの「グローグー」と一緒に、いろんなところへお出かけできます。

起き上がりこぼしになっており、倒れてもコロンと起き上がる姿がキュートです！

「マンダロリアン」シリーズの人気キャラクター「グローグー」グッズが、再販希望の声に応えて受注生産を決定。

アイアップの「スター・ウォーズ」ぬいぬいバッグ／ぬいコロンキーホルダー「グローグー」は、2026年6月15日〜6月30日まで、アイアップ公式オンラインショップにて受注受付中です！

※画像はすべてイメージです

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