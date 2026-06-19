フライングタイガー、最大600商品対象の大型セール実施 夏アイテムを特別価格で展開
デンマーク発の雑貨ストア「Flying Tiger Copenhagen（フライングタイガー）」が、きょう19日から全国の店舗とオンラインストアで「サマーセール」を開始した。人気アイテムを中心に最大600商品を特別価格で販売する。
【写真】マルチトレー（ストロベリー） 550円 ⇒ 275円【50％オフ】
フライングタイガーは、ユニークなデザインと手頃な価格帯を特徴とするライフスタイル雑貨ブランド。今回のセールでは、夏のレジャーや自宅で過ごす時間を彩るアイテムを幅広く取りそろえ、“宝探し”のようなショッピング体験を提案する。
第1弾の開催期間は6月19日から7月23日まで。対象商品は最大600点にのぼり、全国の店舗とオンラインストアで展開される。
注目は、フルーツモチーフのデザインで人気を集める「ベリーシリーズ」だ。ストロベリーデザインのマルチトレーと収納缶は、いずれも550円から275円へ値下げされ、50％オフとなる。
このほか、ストロージャーは440円から220円、ミニバドミントンセットは440円から220円に値下げ。バドミントンセットは880円から550円、ビーチテニスセットは495円から385円となるなど、夏の外遊びに活躍するアイテムもお得な価格で販売される。
暑い季節に欠かせない携帯ファンもセール対象となる。キーリング付き携帯ファンは770円から550円、吸盤付きファンは990円から605円へ値下げされる。
いずれも税込み価格で、一部商品は数量限定。対象商品は店舗によって取り扱いが異なる場合がある。
【写真】マルチトレー（ストロベリー） 550円 ⇒ 275円【50％オフ】
フライングタイガーは、ユニークなデザインと手頃な価格帯を特徴とするライフスタイル雑貨ブランド。今回のセールでは、夏のレジャーや自宅で過ごす時間を彩るアイテムを幅広く取りそろえ、“宝探し”のようなショッピング体験を提案する。
注目は、フルーツモチーフのデザインで人気を集める「ベリーシリーズ」だ。ストロベリーデザインのマルチトレーと収納缶は、いずれも550円から275円へ値下げされ、50％オフとなる。
このほか、ストロージャーは440円から220円、ミニバドミントンセットは440円から220円に値下げ。バドミントンセットは880円から550円、ビーチテニスセットは495円から385円となるなど、夏の外遊びに活躍するアイテムもお得な価格で販売される。
暑い季節に欠かせない携帯ファンもセール対象となる。キーリング付き携帯ファンは770円から550円、吸盤付きファンは990円から605円へ値下げされる。
いずれも税込み価格で、一部商品は数量限定。対象商品は店舗によって取り扱いが異なる場合がある。