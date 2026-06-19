Uber Eatsと岡山県瀬戸内市が包括連携協定を締結。事業者の販路拡大や地域経済活性化を推進
Uber Eats Japanと岡山県瀬戸内市は6月17日、地域活性化の円滑な推進を目的とした包括連携協定を締結した。
岡山県瀬戸内市と包括連携協定を締結
同社は2026年4月1日から市内中心部でデリバリーサービスを開始している。同協定は、同市とUber Eats Japanが緊密に連携し、それぞれが保有する人的・物的・知的資源を効果的に活用することで、活力あるまちの創出と地域経済の発展に資することを目的とする。今回の協定により官民一体となって利便性の高い安心・安全な生活環境を整備し、住民の暮らし向上や子育て世代の定住促進を目指す。
連携事項は地域活性化、地域の安全・安心、先端技術の情報交換と活用の3分野。具体的には、市内飲食・小売店のオンラインデリバリー対応を促して売上増を支援するほか、提供エリアの拡大により観光環境を整備し、配達パートナーを通じた住民の副収入機会を創出する。さらに、高齢者や買物困難者が食事や日用品へ容易にアクセスできる環境も整えていく。
岡山県瀬戸内市と包括連携協定を締結
同社は2026年4月1日から市内中心部でデリバリーサービスを開始している。同協定は、同市とUber Eats Japanが緊密に連携し、それぞれが保有する人的・物的・知的資源を効果的に活用することで、活力あるまちの創出と地域経済の発展に資することを目的とする。今回の協定により官民一体となって利便性の高い安心・安全な生活環境を整備し、住民の暮らし向上や子育て世代の定住促進を目指す。
連携事項は地域活性化、地域の安全・安心、先端技術の情報交換と活用の3分野。具体的には、市内飲食・小売店のオンラインデリバリー対応を促して売上増を支援するほか、提供エリアの拡大により観光環境を整備し、配達パートナーを通じた住民の副収入機会を創出する。さらに、高齢者や買物困難者が食事や日用品へ容易にアクセスできる環境も整えていく。